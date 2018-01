Los Montes, estampas de blanco espectacular

Ciertos montículos de hielo acumulados en la carretera de subida a Los Montes de Málaga podían suponer el certero anuncio de la nieve. Aún restaba casi un kilómetro para llegar a la Fuente de la Reina y el frío se hacía un poco más intenso, más aún sobre una moto. Pero lo que no se esperaban los ojos de los más curiosos era encontrar un paisaje totalmente nevado a la vuelta de la curva, una estampa poco común en tierras malagueñas, a 900 metros sobre el nivel del mar. Aunque para los que pudieron desplazarse hasta el lugar, quizás lo más impresionante fueron los grandes copos que comenzaron a caer pasadas las 13:00. Tanto fue así, que la visibilidad comenzó a reducirse y la situación en la subida se hizo peligrosa.

Tener la nieve tan cerca de la capital malagueña motivó a los más valientes a coger su coche e intentar subir hasta donde se pudiese. Una vez aparcados en la venta que está junto a la Fuente de la Reina o en los arcenes de la carretera, a salvo de posibles deslizamientos por la capa de hielo, los ánimos se relajaban para disfrutar no sólo de la nieve que cubría calzada, árboles y montes de alrededor, sino también de la que comenzaba a caer con intensidad sobre las cabezas, algo realmente insólito para los habitantes de esta ciudad costera.

El 18 de enero del año pasado la cota de nieve bajó a los 300 metros y nevó hasta en Coín

Los selfies no faltaban junto a los campos, con sus colores ausentes, robados por un blanco espectacular. Un padre llevó a su hijo pequeño a ver la fría nieve por primera vez y, ante los resbalones, el niño más que animarse parecía un poco asustado. No así estaba otra familia con vástagos de mayor edad, que disfrutaban tocando el manto, haciendo bolas de nieve y jugando. También una madre con sus hijas jóvenes no paró de retratar el momento, tras una batalla con arsenal helado que provocó carcajadas entre las tres. Y un grupo de compañeros de estudios quiso terminar la mañana llevándose un recuerdo de la que probablemente fuese la nevada más grande de sus vidas. Y eso, a unos 18 kilómetros del centro de la ciudad.

"Iba un poco asustada porque desde antes de la Fuente de la Reina había hielo en la carretera, pero ha sido pasar una curva y hemos visto todo blanco, ha sido impresionante, parecía que hubiésemos viajado a otro lugar totalmente distinto", relataba ayer Tamara. A pesar de ir "muy mal equipada para la nieve", la experiencia resultó inolvidable. "Allí había gente bajándose con los niños para que tocaran la nieve, algunos paseando a sus perros, haciéndose selfies, y jugando con la nieve", relataba la joven, que observó como subieron dos camiones de conservación de carreteras. "Algunos coches subían y bajaban al poco tiempo, no sabemos si es que no podían avanzar más sin cadenas o por miedo a quedarse bloqueados", agregó.

Los que decidieron quedarse en la venta de la fuente de La Reina tenían claro que, con la que estaba cayendo, probablemente se hubieran atascado con solo seguir 200 metros más, la carretera se ponía ya "impracticable", comentaban. Las redes sociales comenzaron a realizar su función difusora y la gran nevada empezó a llenarse de curiosos, algunos bien preparados para caminar por la nieve y pasar las horas de luz que le quedaban al día más invernal de todos.

Aunque no es la primera vez, ni será la última, que el paraje malagueño ofrece este tipo de postales. La nevada de ayer llegó un año después de la ocurrida el 18 de enero de 2017. A las 18:00 se desactivó la alerta amarilla en Antequera y la Axarquía activada a causa del temporal de nieve por la Agencia Estatal de Meteorología. Al igual que en Los Montes, también nevó en el puerto de las Pedrizas, también a 900 metros sobre el nivel del mar, y se pidió a los conductores que extremaran las medidas de seguridad.

La lluvia volverá hoy, a partir de mediodía según las previsiones de la Aemet, pero la nieve se aleja del litoral a cotas de 1.500 ó 1.800 metros, por lo que quizás no vuelvan a repetirse estas imágenes en Los Montes de Málaga. La alerta amarilla está activada entre las 18:00 de hoy martes y las 05:00 de mañana miércoles por precipitaciones moderadas que podrían provocar la acumulación de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El 18 de enero del año pasado nevó aún más cerca, a apenas 300 metros de altitud, por lo que prácticamente todo el arco montañoso que separa el litoral del interior de la provincia se tiñó de blanco. Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves fueron los primeros sitios donde cayeron los copos con cierta intensidad aquel día, especialmente en Yunquera donde la nieve llegó a cuajar a primera hora de la tarde. Pero lo inusual de esta nevada de 2017 fue que se produjo en lugares poco habituales como Los Montes de Málaga, al igual que hoy. Pero aquel día hizo incluso que en la capital cayera ligeramente nieve granulada en la misma calle Larios y en otros puntos de la ciudad como Teatinos o el litoral este. Lo mismo ocurrió a primeras horas de la tarde en otros municipios poco acostumbrados a estos episodios plenamente invernales como Cártama, Mijas o Alhaurín de la Torre. En cambio, en Coín sí nevó con cierta intensidad, algo insólito en un municipio situado a escasos kilómetros del litoral. Sin embargo, para los más mayores nada podrá superar su recuerdo de la Alcazaba cubierta de blanco tras aquella histórica nevada de 1954.