Moreno Bonilla reclama a la Junta ayudas para los comercios afectados por el Metro

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, criticó ayer la "incompetencia" de la Junta de Andalucía en la gestión del Metro de Málaga y le instó a culminar las obras en el tramo Renfe-Guadalmedina, que afectan al centro de la ciudad, al tiempo que demandó una línea de ayudas para los comercios afectados. El líder de los populares andaluces, que mantuvo una reunión con afectados por los trabajos en la zona, dijo haber conocido testimonios de personas que "lo han perdido todo, sus negocios, su forma de vivir, han tenido problemas familiares y han perdido su casa por el Metro". "Llevamos 1.100 días con la avenida de Andalucía bloqueada, con una herida y cicatriz abierta en canal en pleno centro", denunció, y puso el énfasis en que desde la primera piedra de la infraestructura han transcurrido "tres mundiales de fútbol, tres Eurocopas, tres Olimpiadas y seguimos todavía con la ciudad abierta en canal".

En este escenario, instó a la Consejería de Fomento a no abrir ninguna nueva zanja hasta que se culmine lo ya iniciado, abundando en la necesidad de que se destinen más recursos a la finalización de los trabajos. "Si tiene que disponer de tres turnos de trabajadores que lo haga", reclamó. Cuestionado sobre el Metro al Hospital Civil, el presidente del PP-A fue claro: "no queremos un tranvía y lo hemos dicho muchas veces; los vecinos no quieren un tranvía porque afecta al tráfico, porque tiene impacto visual, medioambiental, genera accidentes....; si queremos dar un salto de modernidad no tiene que tener un tranvía".

Por su parte, el consejero de Fomento, Felipe López, pidió ayer al alcalde, Francisco de la Torre, que "se ponga en sintonía con lo que ha decidido su Corporación municipal" en lo tocante al ferrocarril urbano al Civil. Lo hizo en el Parlamento andaluz en respuesta a una pregunta del el diputado de Ciudadanos Carlos Hernández. En la misma volvió a reclamar el Cercanías para dar respuesta a las necesidades de movilidad del PTA.