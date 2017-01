Muere un hombre tras caer al mar en la playa de La Malagueta

Un hombre de origen británico falleció ayer tras precipitarse al mar desde una zona rocosa de la playa de la Malagueta mientras paseaba, según informaron desde el servicio de emergencias sanitarias 112 Andalucía, que en torno a las 11:30 fue alertado por varios particulares de que un hombre había caído al mar y estaba siendo arrastrado por la corriente.

El centro coordinador de emergencias movilizó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los Bomberos y a Salvamento Marítimo, así como a la Policía Local y a la Autoridad Portuaria de Málaga.

Voluntarios de Cruz Roja procedieron al rescate del cuerpo. Asimismo, se trasladó hasta la Escalerita Real del muelle 3 del Puerto de la capital malagueña.

Fuentes de Bomberos explicaron tras producirse el suceso que fueron requeridos para el rescate, pero que "no pudieron hacer nada por su vida al no contar con personal ni medios de rescate acuático", ya que, recalcaron, la unidad de rescate GRES no está operativa desde hace varios años.