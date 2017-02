Muere una mujer tras un atropello en un paso de peatones de Marbella

Una mujer falleció tras sufrir un atropello este lunes en la avenida Oriental del término municipal de San Pedro Alcántara, en Marbella, según confirmaron fuentes sanitarias. La víctima se encontraba ingresada en el Hospital Costa del Sol, hasta donde había sido trasladada en una UVI del 061. Las primeras informaciones apuntaban a que una persona de unos 70 años había resultado herida en un accidente ocurrido en torno a las 19:30. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y murió de madrugada.

Varios testigos consultados por este periódico coincidieron en destacar que el siniestro se produjo cuando la víctima, que, al parecer, atravesaba un paso de peatones, fue arrollada, supuestamente, por el conductor de una motocicleta. "Mi marido se paró a darle paso a la señora, también lo hizo otro vehículo que venía en el otro sentido y, cuando iba a la mitad, venía una moto que circulaba muy deprisa y adelantando a los coches", relató una mujer, que asegura que su pareja llegó a indicarle a este hombre con el claxon que debía detenerse, pero,recalcó, no lo hizo. "Mi marido lo pasó fatal, a mi me llamó para que llamara a la Policía porque él salió a socorrer a la mujer y llegó a casa diciendo que creía que no iba a salir por cómo sangraba y lo mayor que era", detalló. Según su testimonio, en el momento del siniestro no pudo ser identificada. El suceso conmocionó a los vecinos que a esa hora se encontraban en la zona y criticaron la excesiva velocidad a la que, con frecuencia, se circula por la avenida Oriental.

Las carreteras de Málaga están viviendo un comienzo de año trágico. El último accidente mortal se produjo la semana pasada. La Policía Local detuvo a una conductora de 27 años por su presunta implicación en la colisión en la que falleció un motorista de 49 años, en la carretera MA-21, cerca de la Base Aérea. La mujer que iba al volante del turismo, según fuentes de este Cuerpo, duplicaba la tasa de alcohol en sangre. El Grupo de Accidentes y Atestados (GIAA) se hizo cargo del caso. Las primeras pesquisas apuntaban a que, si bien la conductora se había parado, posteriormente continuó la marcha sin atender a la víctima. El juez la dejó en libertadprovisional aunque le impuso la retirada del carné como medida cautelar.