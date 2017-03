Con pancartas, silbatos, altavoces, tambores y hasta un trono de vagina. Así se manifestaron ayer unos 2.000 ciudadanos, confirman fuentes policiales, y colectivos en apoyo a la erradicación de la discriminación de la mujer.

El 8 de marzo no es solo un día para festejar todo lo que la mujer ha conseguido a lo largo del tiempo sino que es también una oportunidad más para protestar. Una jornada para exigir la igualdad entre hombres y mujeres, un día para reclamar el fin de la violencia machista, de las violaciones y de la opresión a mujer. “No es un día de celebración, es un día de reivindicación”, reiteró Ainhoa Serrano, una joven que acudió a la manifestación en representación del Sindicato de estudiantes y del colectivo Libres y Combativas.

Así es precisamente como las protestantes se lanzaron a la calle, combativas. Con actitud de “guerra”, dispuestas a alzar la voz lo necesario para ser escuchadas. Así es como se sentían y así lo demostraban con sus cánticos: “Mujer, si no luchas no se te escucha”, y volvían a reivindicarlo: “Si no se nos escucha, lucha lucha, lucha”, dispuestas a no rendirse: “Si todo sigue igual, la vamos a liar”.

El fin de la violencia y la igualdad de derechos, los principales reclamos de la concentración

En un recorrido circular, los manifestantes empezaron su marcha en la plaza de la Constitución, siguieron por calle Granada, plaza del Obispo, calle Marqués de Larios y de nuevo el mismo lugar desde donde empezaron.

Fue un día para reclamar cualquier tipo de discriminación. También estuvo presente el colectivo transexual. “Las mujeres trans que estamos recibiendo cierta transmisoginia (...) aunque tengamos pene también somos mujeres”, declaró una chica transexual.

En una seña de reclamo de “libertad de expresión feminista”, en la manifestación de ayer volvió a estar presente el polémico trono de la vagina que fue multado por la Fiscalía en 2013 por procesionar este mismo día. Se les acusó de “hacer mofa de los símbolos y dogmas más sagrados para quienes profesan la religión católica”, con una condena que suponía el pago de 3.000 euros. Sin embargo, reiteraba un chica es sobre todo “una seña de libertad de expresión”.

Ayer se reclamaba una modificación, pero desde los niveles más sociales. “Es un cambio que no solo depende de leyes sino de una transformación radical de la sociedad”, puntualizaba otra joven.

Lo cierto, para un verdadero cambio no solo hacen falta mujeres, sino el apoyo del colectivo masculino, que ayer contó con una gran participación. “Tengo madre, tengo una hermana, tengo amigas y quiero que vivan en una sociedad de igualdad que no condicione el género”, declaró un joven.