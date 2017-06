Multan a una cadena hotelera por no pagar tres años a la Seguridad Social

El Consejo de Ministros del pasado viernes acordó sancionar a la empresa Royal Al Andalus con 702.751,43 euros por no pagar a la Seguridad Social ni la cuota empresarial ni la de los trabajadores, de forma discontinua, durante tres años, desde mayo de 2012 a diciembre de 2015. La compañía es propietaria de un hotel en Torremolinos de cuatro estrellas. Fuentes de la Inspección de Trabajo señalan que se abrió el acta de infracción porque, por una parte, la compañía no ingresó "en la forma y plazos reglamentarios" las cuotas de Seguridad Social en varios periodos desde mayo de 2012 a diciembre de 2015 con una deuda total de 909.881,62 euros, por lo que se acordó sancionar a la compañía con una multa de 579.920,76 euros. Por otra parte, Royal Al Andalus retuvo la aportación de los trabajadores a la Seguridad Social pero no la abonó en el organismo público, es decir, se quedó con el dinero, en el mismo periodo, por lo que se propuso una multa de 122.830,67 euros, según adelantó ayer la cadena Ser.

"Los trabajadores pensaban que sí estaban cotizando porque les retenían el dinero en la nómina pero luego se ve que no lo pagaban", criticó Lola Villalba, responsable de hostelería del sindicato Comisiones Obreras en Málaga, quien explicó que "al parecer había meses que sí pagaba a la Seguridad Social y otros que no, intentando jugar al despiste". Villalba denunció que los responsables sindicales no han tenido nunca acceso a las cuentas de la compañía y que desconocían su deuda. "No teníamos ni idea de lo que estaban haciendo", remarcó.

Un británico compró un gran paquete de acciones el año pasado y está en litigio

Fuentes del hotel, por su parte, explicaron a este diario que "la deuda se generó en tiempos de crisis y hemos pedido distintos aplazamientos a la Seguridad Social para ir abonándola". Desde la compañía afirmaron que "se declararon todas las cantidades a la Seguridad Social y se negoció su pago", a la vez que precisaron que "desde el año pasado todos los pagos mensuales con la Seguridad Social están al corriente".

El hotel Royal Al Andalus está en Torremolinos, tiene cuatro estrellas, abre todo el año y tiene unos 72 trabajadores. Pertenece a la cadena Royal Premier Hoteles -en el que también están otros establecimientos como el hotel Royal Costa- y está sujeto a problemas internos en el accionariado. En el Registro Mercantil consta actualmente que Royal Premier Hoteles tiene desde febrero de 2016 como administrador único a Segetur S.A, una empresa cuyo administrador único es Antonio Mata, que fue condenado a dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas en 2001. La Audiencia Nacional consideró probado que Mata, junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, defraudó 99 millones de euros y que utilizaron fondos públicos.

Otra empresa propietaria de la cadena hotelera era Proturin SA. Esta firma entró en concurso de acreedores, fue liquidada y las acciones fueron adquiridas por el británico residente en la Costa del Sol Michael Mifsud en verano del año pasado a través de la sociedad Finca La Bulagar. Este empresario, según explica Gema Florida, su letrada, tiene la mayoría accionarial y lleva casi un año litigando con los otros propietarios porque "le han hecho el vacío absoluto y ha sido imposible reunirse con ellos, pese a varios requerimientos notariales".