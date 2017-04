Multas de hasta 750 euros por tirar muebles fuera del día fijado

A partir del próximo 2 de mayo, todo aquel que deposite muebles en la vía pública fuera del día fijado podrá ser multado por la Policía Local con sanciones de hasta 755 euros. El Ayuntamiento de Málaga cambiará dentro de un mes el actual sistema de recogida, que requería que el interesado llamara previamente a la línea gratuita de teléfono 900900000, por otro que fijará un día concreto a la semana por cada barrio para que los operarios de la empresa mixta de limpieza Limasa pasen directamente a recoger los enseres que se depositen fuera de los contenedores de residuos orgánicos.

La reorganización prevista pretende, según explicó ayer el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, "mejorar la productividad y eficacia" de un servicio que ha demostrado en los últimos años no ser demasiado conocido puesto que apenas del 25% de los muebles retirados hasta ahora de la vía pública procedían de un aviso telefónico previo por parte de los ciudadanos. Mientras, la mayoría de los enseres recogidos por Limasa habían sido abandonados sin más pudiendo llegar incluso a permanecer varios días en la calle hasta que el servicio se percataba de ellos. Ahora será más fácil para el ciudadano y para la imagen de la ciudad, aseguró el edil, puesto que los 11.000 contenedores de basura repartidos por la ciudad dispondrán de una pegatina en la que se informará de que día fijo de la semana se podrán depositar los muebles en función de cada barrio.

Esto permitirá, explicó Jiménez, que "la Policía Local pueda multar a todo aquel que no lo haga en el día señalado". La ordenanza municipal de residuos ya contemplaba las multas por este motivo, pero la realidad es que hasta ahora no se sancionaba porque "los agentes no podían saber si el ciudadano había llamado o no al servicio de recogida y de esta forma ya sólo será necesario que comprueben si los muebles se han tirado el día que corresponde a esa zona o no", señaló. También confió en que sean los propios vecinos los que denuncien estos comportamientos incívicos avisando de si alguien ha depositado muebles en un día distinto al señalado para la calle en cuestión. Antes de la puesta en funcionamiento, se va a realizar también un buzoneo directo para informar sobre el cambio, al mismo tiempo que se mantendrá abierta la línea gratuita de teléfono 900 900 000 para que pueda realizarse la consulta sobre el día de retirada y se incluirá la información en la web de Limasa. Eso sí, los electrodomésticos seguirán regidos por el actual sistema de aviso previo.