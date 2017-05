Muñoz y Roca niegan que negociaran convenios que causaran un perjuicio

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex gerente de la sociedad Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca aseguraron que no negociaron los convenios firmados por el Ayuntamiento con la empresa Lorcrimar, que, según las acusaciones, causaron un perjuicio a las arcas municipales de 2,8 millones de euros. Además, el ex asesor de Urbanismo negó que supervisara las tasaciones de los aprovechamientos urbanísticos. La Sección Novena de la Audiencia comenzó ayer el juicio a Muñoz, Roca y el empresario Manuel L., a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de los delitos continuados de malversación de caudales y de prevaricación, en el caso del constructor y responsable de la empresa Lorcrimar -con quien se firmaron los convenios- como inductor. Esta acusación pide siete años y medio de prisión para cada uno. Muñoz señaló que si había polémica entonces sobre urbanismo "es porque había dudas" y ha reiterado que no sabía lo que firmaba y no negociaba con los empresarios, sólo confiaba en los técnicos. "Yo nunca he preparado un convenio ni he hecho mediciones jurídicas ni técnicas. Llevo diciendo esto 20 años", ha declarado, apuntando que "jamás" se reunió con Roca para hablar de urbanismo y que "el jefe era Jesús Gil -entonces alcalde-". En lo que respecta a Roca, que volvió a llegar a la Audiencia sin custodia policial, tras haberlo autorizado la Sala para este juicio, ha declarado que, aunque normalmente era el que negociaba los convenios, en este caso no intervino en ninguno de los dos que se firmaron, uno en agosto de 2000 y otro en marzo de 2001, añadiendo, además, que éstos no se elaboraron en Planeamiento 2000, ya que, explicó, no incluye una cláusula que dicha sociedad municipal siempre añadía sobre la aprobación de los acuerdos. Asimismo, indicó que el primero de los convenios "es raro, extraño", mientras el segundo, de carácter compensatorio, "es atípico", apuntando que en este caso, el entonces alcalde, Jesús Gil, le dijo que transmitiera una tasación y a eso se limitó. Así, ha defendido que esta operación no supone un aumento de edificabilidad y destacó que él "no era supervisor de las tasaciones", en este caso, a la baja, de los aprovechamientos urbanísticos.