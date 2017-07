Muñoz dice que Gil hacía "lo que le daba la gana" y no tenía competencias

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz dijo ayer en la última sesión del juicio en el que está acusado por Anticorrupción del malversación y prevaricación tras irregularidades sobre unos locales, que el fallecido Jesús Gil "hacía lo que le daba la gana" en Marbella y que él no tenía competencias para nada. En su último turno de palabra, Muñoz dijo que no solo no tenía competencias sino que Gil no se lo hubiera permitido y ha negado haber firmado decretos con conocimiento de que estuviera cometiendo alguna irregularidad. "Me acusan de todo tipo de delitos y los estoy pagando desde hace veinticinco años, pero físicamente no estoy bien", afirmó, al tiempo que destacó que se le abren las carnes cada vez que le siguen acusando por un nuevo caso.