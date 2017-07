Las 'NATAS', un enigma a punto de resolverse

Hasta ahora prácticamente nadie cuestionaba el origen de las famosas natas que tan mala imagen dan a las playas malagueñas. Casi como un dogma, se daba por hecho que la falta de depuración de algunos municipios y el vertido de aguas residuales directamente al mar era la causa. Pero sin estudios científicos que avalen esta hipótesis, parece no sustentarse a tenor de las primeras conclusiones de una investigación que ha motivado otra más ambiciosa y con la que se pretende determinar, si más que las aguas fecales, son minerales como las arcillas presentes en los sedimentos que llegan de los ríos cuando llueve o cuando se usan para la regeneración de las playas las responsables.

Para realizar este estudio, se tomarán 60 muestras de las natas más cercana a la orilla a lo largo de todo el litoral malagueno, entre Nerja y Manilva, y a lo largo de todas las estaciones del año para conocer exactamente la naturaleza de los denominados agregados flotantes y relacionarlo con las características geológicas de la provincia. En apenas dos semanas comenzará este pionero proyecto, que financiarán todas las empresas de agua de la costa de la provincia, y que coordinará el profesor titular del departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Málaga, Francisco Ignacio Franco, el mismo que extrajo las primeras conclusiones sobre las muestras tomadas por la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Agua y Saneamiento de la Axarquía (Axaragua) el año pasado. "Lo que nos llamó mucho la atención fue que los resultados estaban muy alejados de lo que los bañistas piensan de las natas", aseguró.

Al menos, en ese caso las muestras analizadas estaban compuestas principalmente por minerales de arcilla, y otros minerales comunes como el cuarzo y la calcita. Y ¿eso qué significa? Pues, según explico a este periódico el experto, que podría deberse a un proceso natural debido a las características geológicas de Málaga que aporta sedimentos arcillosos que van a parar al mar. Si así fuera habría pocas soluciones posibles, aunque igualmente "habrá que determinar si esas natas completamente inocuas para la población, como cabría esperar, o hay que tomar precauciones con ellas", advirtió.

La manera en la que llegan esas arcillas al mar puede deberse, sobre todo, a los aportes que de forma natural arrastran los ríos cuando llueve o a la regeneración artificial de las playas con áridos procedentes de estos. Franco explicó que estos minerales "tienen la capacidad de flotar durante mucho tiempo debido a su morfología laminar, su poco peso y su reducido tamaño". Son, de hecho, los minerales más pequeños, por debajo de dos micras, por lo que dijo que "cuando el mar llega a la arena arrastra esas partículas que se van agregando a medida que se van encontrando formando las natas".

"No podemos dar por hecho nada, pero el vertido de aguas fecales no parece la causa". La razón, señaló, es que estas aguas, al no tener contenido salino, cuando llegan al mar "actúan en un principio como el agua y el aceite y poco a poco se van dispersando sin dejar rastro". De momento es sólo una hipótesis que tendrán que avalar o no los análisis que se realicen durante el año que dura el proyecto, que costará unos 95.000 euros con el que se pagarán los análisis y dos becas a graduados en Ciencias Ambientales y en Biología, y en el que participará un equipo multidisplinar de la UMA y también del Instituto Español de Oceanografía que han renunciado a cualquier tipo de retribución por ello.

El objetivo es la caracterización global de ese agregado flotante. Una vez que se sepa de qué se componen, lo primero que habría que hacer es ver si las natas de verano son las mismas que las de invierno porque, por ejemplo, las microalgas que también se adhieren a ellas proliferan en los meses de calor por la gran cantidad de luz solar que necesitan para la fotosíntesis. Y, por supuesto, si tienen la misma composición en un punto del litoral o en otro porque la geología de un extremo y otro de la costa varía. La mayor tanda de muestras serán recogidas entre finales de julio y durante el mes de agosto, y los primeros resultados podrían estar listos en septiembre.