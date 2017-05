Niega que matara a su marido con una muleta

Una octogenaria acusada de matar a su marido -enfermo de cáncer de pulmón con metástasis- con una muleta en Rincón de la Victoria en 2015 negó ayer que lo hiciera y dijo que en caso de que haberlo hecho no lo recordaba. Los hechos se produjeron en la noche del 21 de julio de 2015, cuando la mujer fue a la cocina donde su marido dormía en un sofá y supuestamente le propinó 14 golpes en la cabeza con una muleta, lo que le causó un coma profundo y después la muerte, tras lo que limpió este objeto y salió a la calle a pedir ayuda. Según lo relatado en el juicio, estos acontecimientos constituyen un delito de asesinato con agravante de parentesco, precisó la Fiscalía, que pide prisión permanente revisable para la mujer.

La defensa mantiene que la acusada no cometió estos hechos sino que fueron "personas extrañas" que pudieron entrar en la casa, versión que también sostienen los hijos de la anciana, quienes no han querido acusar a su madre ni cobrar indemnización por la muerte de su padre. Asimismo, asegura que no hay motivo para el supuesto asesinato, pues la pareja -de 80 años- llevaba 51 casados, los hijos vivían cerca de la vivienda que compartían, el marido estaba en estado terminal y la mujer tiene movilidad reducida y no oye bien. La noche que murió el marido, la anciana oyó que la llamaba. Ella dormía en el piso de arriba y bajó a comprobar qué quería, a lo que este le respondió que él no la había avisado, tras lo que regresó a su habitación, pero al rato volvió a la cocina y vio que su esposo yacía en el suelo con sangre en la cabeza.