"Niego que los partidos influyan en los jueces, otra cosa es la apariencia"

José María Páez acaba de iniciar un tercer mandato como decano de los jueces de Málaga.

-¿Qué funciones tiene un juez decano?

-Principalmente es la representación de los jueces de Málaga capital. Aunque hay 80 juzgados, somos 90 jueces de adscripción territorial. Hay tareas de organización interna, como el reparto de los asuntos, y como miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, de la comisión permanente y de la mixta, estamos para resolver los problemas sobre medios materiales y las del gobierno de los jueces.

-¿En este tiempo se han solucionado muchos problemas?

-Los de la vida diaria se van solucionando, pero los de tipo estructural, de planta y organización, que no son propios de Málaga, son los que más nos preocupan.

-Al llegar al cargo dijo que uno de sus objetivos sería que los jueces recuperaran el entusiasmo. ¿No lo están?

-Los jueces están entusiasmados; si no fuera así sería imposible realizar este trabajo. El entusiasmo casi viene de fábrica. Cuando uno llega a un sitio como Málaga en donde las cargas de trabajo están muy por encima de las que se supone que se pueden asumir, o tienes entusiasmo o será difícil afrontar esa labor. ¿Cuántas sentencias o casos puede resolver un juez al año? Este asunto está pendiente de resolver por el Consejo General del Poder Judicial, porque plantea muchos problemas. Si digo que un juez puede resolver mil casos y resulta que tiene que atender 2.500 ¿qué pasa con los que sobran? Eso supone redefinir la infraestructura, el número de jueces y juzgados. Por eso digo que el entusiasmo tiene que venir sí o sí porque si no, es imposible afrontar situaciones en las que sabes que no vas a poder dar una respuesta al ciudadano dentro de un tiempo razonable. Todo los asuntos que entran se van a resolver; el problema es cuándo. Y si nos retrasamos mucho, no estamos dando una justicia de calidad.

-Es llamativo que no sepan cuál debe ser su carga de trabajo.

-Pues sí, resulta bastante llamativo porque además somos los primeros afectados y es un elemento primordial para poder hacer una planificación. Si tenemos 5.000 asuntos y se puede llevar 1.000, lo lógico es que digamos que hacen falta cinco jueces, o cuatro.

-La Justicia marcha despacio.

-El sistema necesita una vuelta y una reforma importante. En él intervienen tres administraciones: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas y eso complica la situación porque se tienen que poner de acuerdo.

-¿Siguen faltando 30 juzgados en Málaga?

-Para mí sí. Se están haciendo las cosas, pero muy poco a poco. Este año se van a crear en España unos cien juzgados y a Málaga le va a corresponder uno. Y todavía está lejos de lo que debe ser la planta judicial de Málaga. También está pendiente de definir el modelo que queremos seguir. Ahora funciona la Justicia como juzgados independientes unos de otros. El proyecto del Tribunal de Instancia redefine completamente este modelo de justicia. Hacer un juzgado es muy costoso y este modelo tiende a crear jueces con una oficina judicial común, ir creando jueces donde haga falta. El proyecto no tuvo éxito porque pretendía que hubiera uno en toda la provincia eliminando los partidos judiciales de los pueblos. Y esto chocó con la oposición frontal de los políticos: nadie quería que quitaran el juzgado de su pueblo y nadie quería colaborar para tenerlo. Estamos trabajando en eso, en un tribunal de instancia de una materia concreta y sin eliminar el partido judicial. Sin tener que crear más juzgados, que incluso necesitaría infraestructuras físicas. Llevamos diez años en este edificio y ya pensamos que se nos ha quedado pequeño.

-Comentaba que la justicia es lenta. ¿Lo es en todos los ámbitos? ¿Dónde están los mayores problemas?

-Ahora mismo la lentitud es generalizada. No me gusta destacar al más lento. Estamos en unos tiempos manifiestamente mejorables en todas las jurisdicciones. Siempre la más ágil es la de instrucción, porque el Penal exige inmediatez, pero después los juicios se nos van y a lo mejor debemos esperar años.

-¿Qué ha sido de aquellos programas piloto de la mediación y los Tribunales de Instancia Mercantil?

-El Mercantil está funcionando relativamente bien y permite esa posibilidad de ir aportando más jueces cuando hacen falta y ahora mismo tenemos dos juzgados y cuatro jueces. Tenemos la intención de proponer este mismo sistema en lo Contencioso Administrativo.

-¿Qué reforma urgente necesita ahora mismo la Justicia?

-Lo que necesita es un pacto y eso lo tenemos muy claro, un pacto entre las grandes fuerzas políticas que decidan apostar por mejorar la Justicia. No es sólo sacar una nueva Ley, son muchas cosas y es fundamental que se pongan de acuerdo.

-¿Se mostró muy crítico con la creación en junio pasado del único juzgado de cláusulas suelo. ¿Cómo está funcionando?

-Fuimos críticos no con el plan en sí sino con los medios previstos. Decíamos que la previsión que había era insuficiente, y además el número de magistrados y jueces que se iban a destinar a estos juzgados nos parecía manifiestamente insuficiente. El plan empezó hace seis meses y la previsión era que en un año entraran unas 1.000 demandas, y estaba previsto un juez, con un letrado de la administración de justicia y cuatro funcionarios. A día de hoy tenemos 4.600 demandas presentadas y si sigue a este ritmo nos podemos ver con 8.000.

-¿Se han señalado juicios?

-Han empezado ahora porque todo ha tardado en ponerse en marcha y estamos señalando una media de casi 300 al mes. Se han celebrado muchos pero estamos viendo si somos capaces de darle respuesta a todo este número de señalamientos que con este ritmo tan elevado vemos que es difícil. Tenemos dos jueces dedicados en exclusiva pero han pasado seis meses y ya tenemos 4.600 demandas. El plan ha funcionado en muchos sitios donde la carga de trabajo es muy baja. En este país tenemos zonas diferentes donde la Justicia funciona muy bien.

-¿Dónde?

-Si quitamos el arco mediterráneo desde Cádiz a Girona y las grandes ciudades, hay muchas zonas donde la justicia funciona razonablemente, porque hay menos asuntos y la infraestructura es capaz de resolverlos en tiempo. Además los repartos de nuevos juzgados tienen en cuenta los territorios y echamos en falta que la planificación tenga en cuenta la carga de trabajo.

-¿Tiene que ver con el urbanismo?

-Pensemos en el crecimiento tan exponencial que ha tenido una ciudad como Málaga en 50 años en todos los niveles. Lo que genera conflicto y pleitos es el número de habitantes. Eso precisa que con el crecimiento aumente también la planta judicial. Tenemos un aeropuerto con 16 millones de viajeros y nuestra infraestructura no está acomodada a ese ritmo. -¿Son los jueces independientes de los políticos?

-Por supuesto tengo que negar que los partidos influyan en los jueces; sería como decir que en mis 27 años de juez las actuaciones han sido mediatizadas. Creo firmemente en la independencia judicial porque la he vivido y jamás he recibido una presión de nadie. Otra cosa es la apariencia de politización, y eso supone que los miembros del Consejo General del Poder Judicial los eligen finalmente los partidos porque se designan por el Congreso y el Senado. En esto se tienen que poner de acuerdo los partidos, en ver cuál es el sistema mejor para evitar esa apariencia de politización y acabar con ella definitivamente. Habrá que ver si habrá que ir a un sistema mixto. El ciudadano puede estar absolutamente seguro de que la justicia es completamente independiente.

-Hay una frase que se dice mucho, que la Justicia es igual para todos.

-Estoy convencido de ello. Si no, habría que colgar la toga e irse a otra cosa. Hablamos de miles de casos y hay casos de juicios de una persona individual contra un poderoso. Lo estamos viendo en las cláusulas suelo, en sentencias dictadas contra los bancos.

-Recientes informes del Foro Económico mundial o una encuesta de la Comisión Europea dejan en mal lugar a la independencia judicial en nuestro país.

-Estamos hablando de la apariencia de politización, y luego somos un colectivo que no hemos prestado mucha atención a la venta del producto, lo tenemos descuidado. Una vez que se conoce el mecanismo de la Justicia, aumenta la percepción y se valora más. A lo mejor hay que dedicar más esfuerzo a que se sepa cómo trabajamos, se sepa que cualquier decisión de un juez está sometida a varios recursos que se ven por tribunales que no tienen nada que ver con el anterior y que son absolutamente independientes. Igual hay que dedicarle más tiempo a eso.

-Les han acusado de ser un colectivo privilegiado. Con el aparcamiento en esta Ciudad de la Justicia o las acusaciones de que no señalan juicios los viernes y en días entre festivos.

-En el tema del parking había un gran punto de demagogia porque nuestras razones eran de mucho peso, no de privilegio. Si instruyes una causa contra la mafia y tienes que salir por la puerta, qué menos que hubiera un parking, eran razones de seguridad que todo el mundo entendía. Sobre los señalamientos de juicios vimos que no podía haber más. Tenemos uno de los índices de productividad más altos de España, no sólo por los elementos que entran sino por los que se resuelven. Además de los juicios, los jueces tienen muchas cosas que hacer y hay que poner sentencias. Porque trabajamos mañana y tarde y fines de semana. Hay juzgados con 600-700 sentencias al año y eso ya es una locura porque no se pueden poner como churros, hay que razonarlas.

-El número de víctimas de violencia de género se ha duplicado en el último año. ¿Tiene la Justicia una respuesta adecuada?

-No hay más que ver la situación actual para decir que no estamos contentos con los resultados. En este caso más aun. Fuimos el primer sitio de Andalucía con juzgados de lo penal especializados, pero no son suficientes y hay que dedicarles más recursos y habrá que explorar nuevas vías. Ya como ciudadanos no nos podemos conformar en que esto siga siendo una lacra del día a día. La respuesta judicial tendrá que mejorar y ser más ágil pero a veces no es esa la solución tampoco. Hay que darle una vuelta de tuerca.