Nueva condena al ex alcalde de Cómpeta por atropellos urbanísticos

El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga ha condenado a penas de multa al ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López y a un arquitecto municipal por autorizar una vivienda en suelo no urbanizable. La casa, no obstante, no llegó nunca a construirse. La sentencia precisa que el entonces alcalde y el arquitecto eran "conscientes" de que no podían conceder licencia y de que la parcela "no reunía los requisitos legales" para poder construir.

El promotor solicitó al Ayuntamiento en diciembre de 2005 luz verde a un proyecto de actuación para una vivienda que ligaba a una explotación agrícola y el arquitecto acusado emitió un informe advirtiendo de la necesidad de justificar dicho uso.

Tras sustituirse una hoja del documento, el arquitecto informó a favor, aunque ya advertía que "el mismo promotor había presentado seis proyectos de actuación para seis diferentes viviendas simultáneamente y que ello pudiera ser indicio de una parcelación urbanística", dice la resolución. No obstante, el entonces alcalde admitió a trámite el expediente.

La Junta informó desfavorablemente porque no estaba debidamente acreditada la necesidad de la vivienda vinculada a fines agrícolas, pero el arquitecto acusado sólo requirió al promotor documentación sobre el acceso a la parcela y justificación de que disponía de servicios de infraestructura necesarios. Éste, dice la sentencia, emitió un nuevo informe.

El proyecto de actuación se aprobó por el ex alcalde y el mismo técnico realizó otro informe favorable a la licencia de obra, que el entonces regidor aprobó "a sabiendas de que resultaba contraria a las normas urbanísticas aplicables y bajo la cobertura jurídica artificiosa creada por ambos informes técnicos", según la magistrada.

Ambos han sido condenados por un delito contra la ordenación del territorio y se les impone una pena de multa de 3.600 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante seis años en el caso del ex regidor y de 3.000 euros e inhabilitación durante cuatro años para el arquitecto. Además, se acuerda la nulidad de las licencias otorgadas.

La magistrada entiende que los dos acusados "eran conscientes de la imposibilidad de conceder licencia de obras para la construcción de dicha vivienda", como les puso de manifiesto la Junta de Andalucía; y de que "la parcela no reunía los requisitos legales para ello". Así, apunta que el arquitecto hizo "una interpretación ilegal de las normas aplicables", en concreto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), realizando un informe "a sabiendas de que era contrario a la norma".