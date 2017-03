Nuevo apoyo del Congreso a Barcelona para la Agencia del Medicamento

Segundo varapalo del Congreso en dos días a las aspiraciones de Málaga de ser sede de la Agencia Europea del Medicamento cuando deje Londres tras el Brexit. Ayer, la Comisión de Sanidad apoyó a Barcelona para albergar esa institución. El miércoles ya le había dado su respaldo la Comisión de Exteriores. La proposición no de ley aprobada ayer fue impulsada por Esquerra Republicana de Cataluña y la del día anterior, por el Partido Demócrata Catalán. Se da la paradoja que España tendría que solicitar a la Unión Europea la sede para una comunidad que defiende su independencia.

En Málaga las reacciones no se hicieron esperar. El Ayuntamiento y la Diputación avanzaron que defenderán "hasta el último minuto" la candidatura malagueña y los once colegios profesionales sanitarios que no se quedarán de brazos cruzados". Y tampoco tardó en llegar el cruce de acusaciones políticas. El alcalde, Francisco de la Torre, criticó el "vacío" de actividad de la Junta para luchar por esta agencia y el PSOE reprochó al Gobierno la "traición" hacia las otras ciudades españolas en liza. Además de Málaga y Barcelona, pugnan por la sede Granada, Alicante y Madrid.

De la Torre manifestó ayer que defenderá "hasta el último minuto la posibilidad" de que la agencia se instale en Málaga. El regidor apuntó que el problema del soberanismo no se puede resolver con gestos de esta naturaleza y argumentó que elegir el sur como sede contribuiría a la cohesión regional de España a "coste cero" para la Unión Europea. El regidor también contrapuso el "vacío" de la Junta a la hora de disputar la sede con la posición que la Generalitat adoptó desde el principio.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, también avanzó que intentará defender "hasta el último minuto" las aspiraciones malagueñas. "Tenemos que defender los intereses de Málaga aunque a veces pueda resultar difícil como en este proyecto", sostuvo.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, esgrimió que Málaga "tenía las condiciones" y argumentó que "lo primero sería que viniera a España y después determinar a dónde va a ir". El secretario de Política Institucional del PSOE andaluz, Francisco Conejo, por su parte, destacó que la Junta ha sido "neutral" con Málaga y Granada, las dos ciudades andaluzas que quieren traerse la agencia. En cambio, criticó que el PP haya "traicionado a Málaga y al resto de las ciudades aspirantes a acoger este organismo al señalar directamente a una de ellas sin un proceso previo".

Los colectivos sanitarios también manifestaron su intención de seguir luchando por la agencia. Uprosama -una unión que aglutina a los once colegios profesionales del sector- abordará el tema en su próxima reunión. Su presidente y titular también del Colegio de Farmacéuticos, Francisco Florido, apuntó que "no daremos la batalla por perdida ni nos quedaremos cruzados de brazos".

El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, defendió la candidatura malagueña por el atractivo de la ciudad, su oferta hotelera y su nivel científico-profesional: "Analizaremos la situación actual dentro del foro de colegios sanitarios pero no hay que cerrar la puerta". El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, aludió al enredo político de Cataluña con la desconexión: "Que la agencia salga del Reino Unido por el Brexit y vaya a Barcelona con la situación política catalana no me parece lo más estable".