Nuevo juicio contra Julián Muñoz tras lograr cumplir la condena en su viviendaDos años de prisión para el encargado de una plantación de marihuana

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz se enfrentará a un nuevo juicio hoy en la Audiencia Provincial tras conseguir esta semana cumplir lo que le queda de su condena en su casa, atendiendo a su estado de salud. El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió el lunes cumplir su pena en régimen de tercer grado. Ahora, el ex regidor se enfrenta a tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por los delitos de prevaricación en concurso ideal con otro de fraude. No se sentará solo en el banquillo de los acusados, ya que estará acompañado por el que fuera secretario del consistorio, Leopoldo Barrantes, y una hija de este último por la adjudicación presuntamente irregular de una vivienda a ésta.

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que se encargaba del mantenimiento de una plantación de marihuana en la localidad malagueña de Benalmádena por un delito contra la salud pública. Además, se le impone una multa de 1.080 euros por un delito de defraudación de fluido eléctrico. Según la sentencia, el acusado, nacido en Países Bajos, era el que se encargaba de mantener y del cuidado de dicha plantación, donde se intervinieron varias plantas de marihuana y objetos. Había unas 150 plantas de marihuana en una habitación y 144 en otra, con un valor en el mercado ilícito de 6.394 euros. También se intervinieron varios móviles y material informático, según consta en la resolución. El acusado reconoció los hechos.