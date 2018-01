Nuevo accidente al saltarse un coche el semáforo en el Clínico

El servicio normal del Metro de Málaga se volvió a ver afectado en la jornada de ayer después de que uno de sus trenes colisionase con un turismo a la altura del Hospital Clínico. De acuerdo con los datos aportados ayer desde la Junta de Andalucía, el siniestro se produjo alrededor de las 15:00 cuando el coche se saltó el semáfoto, que estaba en rojo, embistiendo la unidad ferroviaria. Los daños causadas en la misma impidieron que continuase su servicio. Esta circunstancia hizo que la empresa concesionaria, Metro Málaga, activase el protocolo previsto y estableciese un servicio parcial entre la parada del Martín Carpena y la de la Universidad. Fue justamente a unos metros de esta estación, en el cruce con la Avenida Jimenez Fraud, donde tuvo lugar el accidente. El funcionamiento completo de la red de Metro se recuperó alrededor de las 16:00.

El accidente ocurrido ayer pasa a engrosar la ya larga lista de incidentes ocurridos en este mismo punto. Hasta la fecha, y siempre como consecuencia de que el conductor del turismo no respeta la señalización semafórica, son ya varios los siniestros ocurridos. Solo desde el pasado mes de noviembre, tres. Según las fuentes del Gobierno andaluz, debido a la colisión uno de los ocupantes del coche tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios. No obstante, precisaron que los daños causados no fueron de relevancia, sin que tuviese que ser hospitalizado.