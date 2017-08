La ONCE aumenta un 7% sus ventas en la provincia durante 2016

La ONCE presentó ayer la memoria de 2016, año en el que los ingresos por ventas alcanzaron los 108,59 millones de euros, un 6,97% más respecto al anterior año. En el acto estuvieron presentes Cristóbal Martínez Fernández, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y José Miguel Luque Gómez, director de zona en Málaga, quien afirmó que "nos sentimos orgullosos del balance que presentamos", del cual destacó, por un lado, la red de ventas que tiene desplegada la ONCE, así como el compromiso de la sociedad malagueña con esta institución.

Durante el pasado año la ONCE repartió en Málaga un total de 55,60 millones de euros en premios, lo que supone el 51,2% de la recaudación. Una actividad económica, el juego, en el que esta organización tan solo representa el 5,21% del total del sector en España. Precisamente, Cristóbal Martínez hizo un llamamiento a las administraciones para que acaben con el juego ilegal, promovido por operadores como OID o la rápida. A esto añadió que "no nos resignamos a ver en la calle a vendedores ilegales que se aprovechan de este colectivo".

Asimismo, en 2016 la ONCE realizó una inversión social de 47,34 millones de euros en la provincia, además de impulsar la creación de 334 nuevos puestos de trabajo, contando en la provincia con un total de 2.390 trabajadores. A nivel regional, la ONCE, su Fundación e Ilunion dan empleo exactamente a un total de 12.020 trabajadores. Por último, respecto al número de afiliados, 133 personas con ceguera o discapacidad visual grave se incorporaron a la organización en Málaga, la cual cuenta con 2.791 afiliados.