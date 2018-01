La ONCE deja 350.000 euros en el centro de Torremolinos

La suerte vuelve a tierras malagueñas. El Sorteo ordinario de la ONCE del 1 de enero dejó 350.000 euros en Torremolinos, después de que el Sorteo de Navidad repartiera ocho millones de euros entre la capital y las localidades malagueñas de Antequera y Campillos. Según informó la ONCE en un comunicado, José Luis Alarcón, vendedor de la ONCE desde 2009, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros en la calle San Miguel, en pleno centro de Torremolinos.

El resto de premios del sorteo ordinario de este pasado lunes fueron a la Comunidad de Madrid, manifestaron, destacando que sigue la suerte de la ONCE "anclada en Málaga", ya que el sorteo del pasado jueves, 28 de diciembre, repartió también otros 770.000 euros en la alameda de Capuchinos en la capital malagueña.

El sorteo del 1 de enero estaba dedicado a los cordiales murcianos, dentro de la serie monográfica de cupones dedicados a los dulces navideños de España que inauguraron los mantecados y polvorones de Estepa el pasado día 12. Los cupones de la ONCE se unen así a la dulce tradición de los postres de Navidad con una serie que, bajo el título de 'Dulces Navideños', muestra la variada repostería de las 17 Comunidades Autónomas en estas fechas.