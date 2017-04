El Obispado rechaza una procesión extraordinaria para la liberación del presoLlama desde prisión para alertar de una falsa bomba en un traslado

El Obispado de Málaga rechazó ayer definitivamente la propuesta de la cofradía de El Rico para realizar una procesión extraordinaria como acto para la liberación de un preso, tras denegar el Consejo de Ministros anterior a la celebración de la Semana Santa el indulto que anualmente se concede a esta corporación nazarena. Tras estudiar con detenimiento el caso, desde la delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis malagueña se indicó a los responsables de la corporación del Miércoles Santo con el convencimiento de encontrar otra solución que evite la salida de las imágenes de Jesús El Rico y la Virgen del Amor en sus tronos de procesión.

La propia Cofradía había planteado la opción de hacer el acto en el lugar que, desde el cierre de la comisaría de Policía en el Palacio de la Aduana, alberga la liberación del preso, en la escalinata de la Catedral y junto al Palacio Episcopal. El Obispado de Málaga había propuesto como lugar de celebración la casa hermandad de la corporación, sita en calle Victoria. Sin embargo, la propia Hermandad rechazó esta idea inicialmente por la coincidencia con la bendición del romero que cada año realiza con la imagen de Navas-Parejo. La cita se celebrará este año el 30 de abril a las 12:00 en la iglesia de San Julián, sede provisional de esta corporación nazarena.

Desde la corporación nazarena trasladarán cuantas propuestas sean necesarias para la realización del acto de liberación del penado en las mejores condiciones. La naturaleza civil y religiosa del acto precisa de una organización previa y un espacio determinado donde albergar a hermanos, autoridades y miembros de la Policía Nacional e instituciones penitenciarias. Igualmente, la cofradía de El Rico espera la resolución del indulto de un nuevo preso en el Consejo de Ministros, esperando una respuesta afirmativa en los próximos meses.

Un hombre de 51 años y nacionalidad española que se encuentra actualmente en prisión a la espera de juicio por un robo con violencia ha sido identificado tras haber llamado al servicio de emergencias 112 atribuyéndose una falsa amenaza de bomba en el traslado de Zamarrilla. El servicio de emergencias recibió el pasado 8 de abril, Sábado de Pasión, una llamada anónima en torno a las 19:45 que alertaba de una bomba colocada en una de las calles por las que transitaría la Hermandad del Jueves Santo, que a esa hora se encontraba ya en pleno desarrollo. El investigado reivindicó el acto en nombre de un comando anarquista.

Agentes de la Policía Nacional y Local inspeccionaron el recorrido de la procesión desde calle Pelayo, donde se encontraba entonces el cortejo, al que se notificó el cambio de vial. A pesar del aviso, no se encontró ningún artefacto explosivo en el entorno. Sin embargo, la procesión realizó con total normalidad su recorrido por Pizarro, Jara y Carril hasta calle Mármoles. La Policía anunció a los responsables de la procesión a la altura de la casa hermandad del Cautivo que no podrían pasar por calle Cristina, que no formaba parte de su itinerario, por lo que continuaron con su habitual discurrir. El autor ya se encontraba en prisión el Sábado de Pasión.