Olas de hasta seis metros barren las playas

En Estepona se cayó un árbol en la calle Sueño, una torreta eléctrica en Parque Antena y un toldo en la avenida España. En las playas, la altura alcanzada por las olas ha dado lugar a que el mar haya ocupado gran parte de la zona de arena. A pesar de eso, no se han registrado daños en chiringuitos o infraestructuras.

"Se están evaluando los desperfectos y de momento sólo se ha observado algún daño en la cartelería", afirmaron desde los Servicios Operativos del Consistorio. "Las playas de la capital presentan un perfil de invierno que es más recortado que el habitual y que deberá de volver a su estado normal en primavera", agregaron. También en mar adentro hubo problemas y la compañía Trasmediterránea tuvo que suspender las conexiones con Melilla. El buque Sorolla no efectuó la salida prevista ayer a las 14:00 entre Melilla y Málaga ni el retorno de Málaga a Melilla a las 00:30 de esta pasada madrugada. No obstante, el Fortuny sí tenía marcada la salida a las 00:30 de este martes, en su horario habitual, desde Melilla a Málaga, según informaron desde la compañía.

Un mar embravecido parecía ayer reclamar su sitio. Desde que comenzó el temporal el pasado domingo, las olas han llegado a superar los seis metros de altura y en las horas de pleamar el agua llegó al paseo marítimo Antonio Machado haciendo desaparecer prácticamente la arena. En la zona de Huelin se vieron afectados algunos chiringuitos que permanecían ayer lunes cerrados pero los técnicos municipales del Área de Playas no apreciaron daños estructurales en los equipamientos ni una pérdida de arena importante, según explicó el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado. Desde la Dirección Provincial de Costas comenzaron ayer la valoración de los posibles daños causados en el litoral malagueño.

El "desastre organizativo" de los Bomberos

El temporal "ha vuelto a dejar patente el desastre organizativo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga", se quejaron los propios efectivos. A pesar de que se sabía con antelación la llegada del frente, "no se avisó con tiempo al personal de descanso, que por otra parte no tiene obligación alguna de estar disponible", comentaron. También aseguraron que el suboficial de guardia al cargo de la organización "se enteró de la activación del Plan de Emergencia por la prensa" y subrayaron que "es preocupante la irresponsabilidad del Área de Seguridad dejando la seguridad de los malagueños a la improvisación". Destacaron los efectivos que no comenzó a llamarse al personal de descanso hasta las 17:20, cuando los servicios de emergencias estaban ya desbordados "en una jornada con un centenar de intervenciones en la capital". Los efectos del temporal se vieron, además, agravados por el incendio en el Carrefour Alameda. Según los propios efectivos, la plantilla malagueña debería de contar con 200 bomberos más.