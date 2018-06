"Olvidan que aunque sean mayores deben respetar a sus padres"

Son casos poco habituales, pero existen. Los tribunales malagueños también litigan para que los hijos que han incurrido en un delito de maltrato en el ámbito doméstico abandonen el domicilio familiar después de que sus padres, como víctimas, así lo hayan solicitado. La violencia filoparental, como se conoce a la que ejercen los hijos sobre sus progenitores cuando ambos conviven, puede ir más allá de las lesiones físicas y dejar secuelas psicológicas. "A veces no solo no hay respeto sino que se ve un maltrato psicológico al entender que sus derechos a permanecer en la vivienda tienen carácter absoluto. Los padres pueden pedir que sus hijos salgan del domicilio", explicó ayer José Luis Utrera, titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Málaga, especializado en Familia, que recuerda que "a veces se olvida que el Código Civil establece que los hijos, aunque sean mayores de edad, tienen que respetar a los padres".

El caso más habitual que llega a sus manos es el que se dicta la extinción de la pensión alimenticia dado que se constata que el joven "no trabaja ni tampoco tiene dedicación a los estudios acorde a su edad". "El Tribunal Supremo ha dicho que la obligación de pasar la pensión a los mayores de edad ni es absoluta ni indefinida. No se puede extender durante toda la vida del hijo que tiene un límite que viene a ser la situación en que se encuentra para desempeñar un trabajo o cursar estudios. Si no se dan estas circunstancias, el Supremo admite que esa pensión quede extinguida", afirmó Utrera. Aunque, en palabras del juez, es necesario examinar cada caso, es necesario que se aprecie que existe una "búsqueda activa de empleo" o bien el interés por cursar estudios.

Málaga es la tercera provincia que registra la mayor cifra jóvenes sin estudiar ni trabajar

El número de jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan -conocidos popularmente como ninis- en España rondó los 1,07 millones de personas en 2017, alcanzando así la cifra más baja desde mediados de 2007. Por su parte, el número de jóvenes que estudian y trabajan se situó en las 615.600 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2017.

El mayor número de ninis en España se alcanzó en 2012, cuando la cifra superó los 1,6 millones de jóvenes. No obstante, desde ese año la cifra ha ido decreciendo tras pasar de los más de 1,4 millones de 2013 hasta los 1,07 del año pasado. Según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2018, en Andalucía hay 283.600 jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Málaga, con 44.700, es la tercera provincia con un mayor número de ninis. Le siguen Almería (32.900), Granada (32.500), Córdoba (26.500), Huelva (22.500) y Jaén (21.500).