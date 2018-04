Once colegios sanitarios cifran el déficit en 2.000 enfermeros y casi 130 médicos

Los once colectivos sanitarios de la provincia exigieron ayer a la Consejería de Salud más recursos para la sanidad pública a fin de reducir las listas de espera, avances concretos en el nuevo hospital y la finalización de las infraestructuras pendientes. Y sobre todo, reclamaron que ponga fin al déficit de profesionales que estimaron en unos 2.000 enfermeros y casi 130 facultativos de familia. El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, tachó de "sorprendente" que después de dos meses del anuncio del futuro hospital, la Administración autonómica "no haya acometido ninguna medida". Por eso, el representante de los facultativos urgió a la Junta a que "se pronuncie con hechos" sobre el proyecto. "De lo contrario, habrá que ir a la calle porque si no, no llegamos a 2024", dijo Sánchez Luque en relación al plazo dado por la Consejería para acabar la infraestructura. CCOO ya baraja una manifestación antes del verano.

La reivindicación de avances en el proyecto fue lanzada por la Unión Profesional Sanitaria de Málaga (Uprosama) que agrupa a los once colegios del sector en la provincia. El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, hizo un llamamiento a "la seriedad y el compromiso" de las Administraciones "para que las peleas y medallas no obstaculicen" el proyecto. La Junta (PSOE) ha planteado el nuevo hospital detrás el Materno, en unos terrenos que la Diputación (PP) está dispuesta a ceder, pero con condiciones.

"No podemos esperar a que en la precampaña electoral se ponga la primera piedra", dijo Sánchez Luque quien a mostró su sorpresa de que dos meses después del anuncio del nuevo Regional no haya habido una mesa entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento para avanzar en el proyecto. Incluso recordó que la consejera, Marina Álvarez, aclaró que aunque la ubicación detrás del Materno es la más probable, cuando dentro de poco más de un mes el grupo de expertos finalice su diseño, los técnicos de Salud deben estudiar la viabilidad del emplazamiento. El listado de reivindicaciones de Uprosama concluye en este apartado que "es completamente necesario que el tercer hospital de Málaga no se quede en papel mojado".

Pero los representantes de Uprosama aclararon que las reivindicaciones no pasan sólo por la construcción del nuevo Regional, sino además -entre otras demandas- por el funcionamiento al completo del Hospital de Cártama, la mejora del Marítimo y una reforma de la Atención Primaria que no se quede solo en que los profesionales se formen en hacer ecografías.

Astorga apuntó que entre los compromisos incumplidos por Salud y la infradotación de infraestructuras y profesionales, se ha producido "una pérdida de confianza". Y señaló que con las elecciones a la vuelta de la esquina, "habrá que calibrar bien" ese déficit porque "con la salud no se juega". Para Astorga, "la población y los profesionales no se merecen la infradotación de recursos".

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Francisco Florido, desgranó otras demandas de Uprosama. Entre ellas, más personal. Colegios profesionales y sindicatos estiman que en la provincia faltan 128 médicos de familia, unos 2.000 enfermeros y 411 fisioterapeutas. Uprosama criticó la presencia testimonial en la sanidad pública de algunas categorías como la de psicólogo -de los que sólo hay una decena- y logopeda -que apenas son dos-. Y exigió la inclusión de otros profesionales que no están en el sistema público, como dietistas-nutricionistas, ópticos-optometristas y podólogos. Otras reivindicaciones son la mejora de las condiciones contractuales y un plan para recuperar a los profesionales que emigraron o se fueron a otros países huyendo de la precariedad laboral.