Onda Azul acuerda personarse en la causa judicial abierta por la compra de las cámaras

El Consejo de Administración de Onda Azul acordó ayer por unanimidad la personación de la entidad en la causa judicial abierta por el Juzgado de Instrucción 12 de Málaga contra la empresa Gain&Peak, a la que esta misma entidad adjudicó la compra de varias cámaras de televisión y otro material por valor de unos 56.000 euros sin que el material fuese entregado. De hecho, a la fecha, según los datos dados a conocer por la gerente de la radio televisión municipal, Vanesa Martín, se mantiene un perjuicio económico de 18.256,10 euros, que es la suma que la firma sigue sin abonar. Se da la circunstancia además de que la actual gerente tendrá que comparecer ante el juzgado el próximo 8 de marzo, a las 10:00, para exponer el perjuicio.

El paso acordado ayer se produce después de que la entidad pusiese en manos de la Fiscalía la documentación existente en torno a la adjudicación de estos dos contratos. La actuación de Onda Azul, bajo la gestión de su anterior gerente, Fátima Salmón, está salpicada de irregularidades, tal y como constata e informe elaborado en su momento por la Secretaría General del Ayuntamiento.

Lo que no salió adelante fue la propuesta que hizo el consejero del PSOE Francisco Conejo para que además de personarse en la causa, Onda Azul actúe como acusación no sólo contra la empresa adjudicataria, sino también contra los responsables administrativos de esta contratación. "Si grave es que la empresa no haya entregado el material ni haya devuelto el dinero, más grave aún es el procedimiento administrativo que se hizo, que permitió que pasase esto; eso tiene nombres y apellidos", señaló Conejo.