Operarios de la grúa y el SARE irán a la huelga en Semana Santa

La licitación tiene un precio de salida de 20.000 euros (sin IVA) para un periodo de dos años, pero Smassa reconoce que ello dependerá de los servicios extraordinarios que ordene la Policía Local y que no pueda cubrir con sus medios. El precio del contrato será variable y se abonará de acuerdo al servicio ejecutado y según el precio/hora ofertado. Los valores de referencia son de 32 euros la hora para la retirada de un turismo "sin limite de peso" en días laborables de 07:00 a 23:00, los sábados de 07:00 a 15:00 y todos los servicios nulos; de 50 euros cuando sean días laborables de 23:00 a 07:00; los sábados de 15:00 a 00:00, y todos los festivos las 24 horas. En el caso de furgonetas y camiones de menos de 3.500 kilogramos, las cifras oscilan entre los 55 y los 80 euros, en función de los días y las horas; y en el caso de camiones de más de 3.500 kilos, entre los 85 euros y los 130 euros. Los ciclomotores y motos se pagará a 14,90 euros la hora en todos los casos.

"Ante la externalización tan clara que está haciendo la empresa nos atrincheramos y convocamos la huelga", insistió, al tiempo que precisó que serán presentados dos conflictos colectivos por cada uno de los pliegos objeto de la polémica. Parte del malestar de la plantilla se relaciona con la decisión de Smassa de sacar a concurso la contratación de una empresa externa para reforzar el servicio de grúa para que a misma acuda cuando no sea posible intervenir con "medios propios". En el pliego de condiciones técnicas y administrativas que rige la licitación mediante la que se va a seleccionar esta compañía incluye entre las tareas a realizar la retirada, el traslado y el depósito de vehículos de la vía pública. "Se le asignarán los servicios que por su naturaleza, horario o características no sean posibles realizarlos con medios propios de Smassa", detalla el documento.

Así lo señaló el representante de los trabajadores, Manuel Lima, quien explicó que la exigencia de la plantilla es que la empresa dé marcha atrás con ambas actuaciones. "Lo que pedimos es que se anule la adjudicación del contrato de auxiliares, que se redacten de nuevo las condiciones de esos operarios para que no se usurpen condiciones de los empleados municipales, y que se retire el pliego de la grúa", señaló. Lima precisó que el paro anunciado afectará a todos los servicios de Smassa: es decir, a la grúa, al SARE (el aparcamiento en zona azul) y a los aparcamientos públicos.

La empresa, abierta a dialogar con los empleados

La reacción de la empresa ante el anuncio de huelga en Semana Santa no se hizo esperar. La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, mostró su sorpresa ante la decisión adoptada por los operarios y se mostró dispuesta a abrir un proceso de diálogo. "No sabemos cuáles son las razones para la huelga", expuso la edil, que representa en este caso a la parte mayoritaria dentro de la sociedad, con un 51%. "Intentaremos resolver los malentendidos y se hablará con ellos", añadió Maeso, quien insistió en que la contratación de una empresa externa para la grúa se limita a aquellos servicios que no se puedan atender con los medios propios.