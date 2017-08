Oreja a Padilla en el ocaso de El Pilar"Madrid y Sevilla son plazas con las que tengo una espinita clavada"

Dicen, y visto lo visto parece que no se equivocan, que las segundas partes nunca fueron buenas. Intentar repetir aquel cartel de bandilleros que se saldó en 2002 con una triple puerta grande en La Malagueta podía parecer una buena idea hasta que uno a uno y sin hacer derroche alguno de bravura, los de El Pilar fueron saliendo al ruedo y entrando arrastrados por las mulillas entre la sosería y la mansedumbre. Eso sí, bien presentados. Aunque a las 21:30, cuando finalizó el festejo, ya de poco importaba.

Se paró de salida el primero del festejo. Un toro negro y hondo al que Padilla recibió a la verónica. Fue la pelea que mostró Bilanito en el caballo, más por manso que por bravo, arrancándose con alegría pero recibiendo en exceso la prueba de la vara. Ofreció las banderillas a sus compañeros de terna, porque el interés reside en aquellos detalles que frenan la normalidad de una tarde. Pero el que se frenó fue el toro nada más pasar la muleta de Padilla. Lo intentó por el derecho, buscándole el pitón contrario sin llenar el vacío que dejaba la sosería del animal. Dejó una estocada casi entera atravesada y descabelló. Saludó desde el tercio. Recibió con una larga de rodillas al flojo que hizo 4º. A punto estuvo de echarlo atrás el presidente por la falta de fuerzas que condicionó toda la lidia. Parecía que no iba a banderillear pero tras el aparente amago puso los palos y el jerezano brindó al público, empezando su faena de rodillas. El colorado tenía movilidad y nobleza y ahí estuvo Padilla muleteando las embestidas dentro de su estilo: pases por alto, rodilla en tierra... pero sin terminar de redondear todo lo que el toro permitía. Algunas tandas por el derecho cumplieron sin llegar a compenetrarse con el animal. Sin embargo, el público valoró la actuación de Padilla generosamente y tras dejar una buena estocada (algo tendida), se pidió con fuerza la oreja, incluso una buena parte de los presentes la segunda. Acertadamente, la presidencia solo sacó un pañuelo.

Intentó Ferrera mantener en el capote al segundo de la tarde para evitar las huidas por alto de Médico. El tercio de varas quedó en un mero trámite pese a la buena predisposición inicial. Fandi templó en el quite por chicuelinas. Ofreció el de Ibiza los palos a sus compañeros, no por interés, sino por corrección ya que eludió su turno y pidió el cambio de tercio tras pasar en falso. Pegó uno en toda la tarde. Por la izquierda. ¡Pero qué uno! Parecía que las musas estaban en romance con el dios del toreo, pero ni estaba ni se le esperaba. Acompañando con la cintura el tramo final, Ferrera medio arrancó una tanda al final. Inexplicablemente, la música hizo amago de aparecer. Pinchó y dejó un tremendo bajonazo tras el que saludó desde el tercio. Denotó peligro el quinto en el capote. "Hemos venido a verte", gritó un aficionado molesto con Ferrera por no banderillear. Pero no quiso después del gañafón en el inicio. Estuvo precavido durante la faena ante la intercitumbre del reservón Mirante. Forzó el diestro los defectos del toro para que se vieran desde el tendido. Lo pinchó mal, lo descabelló peor y el público, enfadado durante el transcurso, guardó silencio.

Fandi lanceó con mucho temple y gusto a la verónica de salida a su primero. Deslumbró nuevamente despaciosidad capotera en el quite a la navarra. Como venía ocurriendo en los dos primeros, Fandila ofreció banderillas a sus compañeros, destacando Ferrera en un arriesgado par en la cara del toro. En la muleta, el tercero de El Pilar mostró falta de fuerza, gazapeando y midiendo al torero. Cuatro molinetes y el toro al suelo. Así acabó la faena, con una estocada honda ante un toro caído tres veces.

A esas alturas, el desafío ya había muerto. Mostró gusto y temple el granadino en el recibo a la verónica y, con cierto garbo, acompañó en un galleo airoso el toro al caballo. Hizo alarde de su magnífica condición física de atleta en un tercio de banderillas en el llegó a poner hasta un cuarto par, este último al violín, más efectistas todos que correctos. Fandila vio al público a su favor y salió directo al centro del ruedo a brindar al respetable. Se equivocó; el último se apagó pronto. Algunos pases sueltos que no tuvieron en el tendido el efecto que parecía en un primer momento fueron el trámite hasta dejar media estocada y saludar desde el tercio.

Incombustible, eficaz y con tirón entre la afición. El Fandi cuenta sus actuaciones por triunfo, y tras casi dos décadas como matador de toros sigue siendo uno de los toreros más taquilleros.

-Después de ocho temporadas primero del escalafón y superando las 100 corridas, ¿por qué se empeñan en restarle méritos a El Fandi?

-(Ríe) Esa es la pregunta del millón, pero lo importante es que le exijan a uno, que es señal de que uno puede dar más. Esta temporada está siendo muy importante para mí, sobre todo por Sevilla y Madrid que creo que los toros han colaborado un poco más y después del tiempo que llevo sigo dando la dimensión que busco. Lo bonito es contestar con hechos.

-¿Cree que le falta un triunfo importante en Sevilla o Madrid para contestar a esos críticos?

-Sobre todo son triunfos que uno busca personalmente después de tanto tiempo. Son plazas con las que tengo una espinita clavada y lógicamente esa foto a hombros por esas dos plazas es algo que, independientemente de lo que repercuta profesionalmente, sería increíble.

-Uno de los pocos que le ha conseguido arrebatar en los últimos años el liderazgo del escalafón ha sido Juan José Padilla. ¿Hay rivalidad?

-Siempre hay rivalidad en la plaza. Cuando salimos al ruedo cada uno trata de estar bien con sus toros y de que las cosas salgan lo mejor posible, pero cuando salen bien para todos es, además, beneficioso para la fiesta. Lo importante es siempre estar arriba toreando un número de corridas que consideramos importante.

-Este año se están recuperando las ternas de toreros-banderilleros, ¿cree que las empresas deberían apostar más por este tipo de carteles?

- La idea es que se cuiden estos carteles que dan opción a que el tercio de banderillas sea lucido y se tenga esa imagen que siempre tuvo el cartel de toreros-banderilleros que era uno de los más importantes de las ferias. Eso es lo que se pretende y si funciona y la gente responde será algo importante y positivo.

-Uno de sus próximos compromisos es la Goyesca de Ronda, donde se despedirá Francisco Rivera, con quien ha compartido tantas tardes.

-Será muy especial. Primero porque creo que va a ser una tarde muy emotiva, ya que además, de compañeros, nos une una buenísima amistad. Y también tener la suerte y el privilegio de hacer el paseíllo en Ronda un año más es algo que está al alcance de muy pocos y trataremos de disfrutarlo.

-Una de sus pasiones fuera de los ruedos es pilotar autogiros (mitad avión, mitad helicóptero). ¿Se ha planteado alguna vez llegar a las plazas montado en él?

-(Ríe) Alguna vez sí que he llegado en helicóptero cuando he hecho doblete. De pequeño siempre me ha gustado y ahora tengo la oportunidad de pilotar ultraligeros y es un hobby que me despeja mucho en invierno, me divierte y me gusta y trato de disfrutarlo al máximo, pero como hobby.

-Durante la temporada cada día despierta en una ciudad diferente, ¿cómo consigue mantener su mente despejada para conseguir esa regularidad en los triunfos?

-Durante temporada se desconecta poco, pero uno se alimenta de lo positivo que le pase en la plaza. Cuando más desconecto es cuando voy al campo o a tentaderos.

-Ayer participó en una clase de toreo de salón con los más pequeños, organizado por el programa Victor Barrio, ¿qué le parece este tipo de iniciativas?

-Increíble. Es una iniciativa buenísima y, además, el nombre es el más idóneo que han podido buscar. Va a ser algo positivo para abrir un poco la mente de muchos de los que están aún atascados, pero, sobre todo, es una iniciativa muy buena para que los niños se acerquen al toro y se conviertan en grandes aficionados.