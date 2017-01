El PP confía en que la moción de censura en Alhaurín el Grande no salga adelante por la expulsión de su edil

La dirección provincial del Partido Popular de Málaga ha confiado en que la moción de censura en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande no salga adelante, al menos "no bajo el auspicio de las siglas" de este partido, que ya ha iniciado la expulsión de su única edil en este Ayuntamiento, María Francisca Fernández.

El presidente de la gestora que rige el Partido Popular en Alhaurín el Grande, Manuel Marmolejo, ha informado de que se ha iniciado el procedimiento de expulsión de Fernández como miembro de la formación tras presentarse en el registro municipal de la localidad la moción de censura, que firma toda la oposición, incluida la edil 'popular'.

Esto supone, ha reiterado en un comunicado, un "incumplimiento grave de sus atribuciones como representante del PP en este municipio". De esta forma, el Partido Popular de Málaga ya ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías del PP de Andalucía la inmediata incoación de un expediente disciplinario con la solicitud de expulsión de esta edil por haber incurrido en faltas muy graves.

Marmolejo ha lamentado que "todo este proceso haya terminado así, pero lo que no va a permitir bajo ningún concepto el PP es que una concejala se apropie de atribuciones que no son suyas y actúe, no sólo de espaldas a la dirección provincial, sino de esta gestora y de la mayoría de militantes que tiene este partido en Alhaurín".

"El Partido Popular no respalda el documento que sí ha firmado Fernández, cosa que ha hecho contraviniendo las directrices del partido", ha insistido Marmolejo, en lo que supone "un grave incumplimiento y desconsideración, por lo que ya no se la puede considerar concejala del PP".