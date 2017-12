PP y Cs acuerdan las cuentas de 2018 de la Diputación con un aumento de la inversión

La Diputación de Málaga, salvo sorpresa de última hora, aprobará su Presupuesto para 2018 en un pleno que se celebrará este viernes. Coincidirá con el día de la lotería de Navidad, pero la alegría no estará igual de repartida. PP y Ciudadanos apoyan las cuentas mientras que PSOE, IU y Málaga Ahora votarán en contra. El presidente de la Diputación y del PP en Málaga, Elías Bendodo, y el portavoz de Ciudadanos en el organismo supramunicipal, Gonzalo Sichar, han convocado hoy una rueda de prensa a las 12:30 para presentar unos presupuestos que, según apuntan desde fuentes del PP, "crecerán ligeramente respecto al año pasado", si bien no quisieron adelantar cuál será el importe hasta el acto de hoy. El presupuesto de 2017 fue de 222 millones de euros.

Fuentes del PP señalaron ayer que se había producido un acuerdo con Ciudadanos y que hoy se firma el pacto a través del cual se comprometen a llevar a cabo las medidas que ha exigido la formación naranja para dar sus votos, imprescindibles para que el PP pueda sacar las cuentas porque no tiene mayoría absoluta. El año pasado el PP aprobó los presupuestos sin ningún apoyo explícito de la oposición, pues Ciudadanos, IU y Málaga Ahora se abstuvieron y solo votó en contra el PSOE.

Desde el PP afirman que "este año se ha seguido el mismo trámite porque se han adelantado las cuentas a los partidos, entregándoles un borrador hace un mes, y les pedimos propuestas a todos los partidos que fueran realizables". En este sentido, precisaron que "no solo se ha negociado con Ciudadanos sino también con PSOE, IU y Málaga Ahora porque además son los presupuestos de la deuda cero, es decir, la liquidación de este presupuesto permitirá resolver la deuda de la institución". En el PSOE dan una versión bastante distinta. Su portavoz en la Diputación, Francisco Conejo, afirmó ayer que "a menos de 72 horas para el pleno no tenemos ni siquiera el documento del presupuesto. Nos mandaron un boceto hace un mes pero estaba incompleto porque no venía ni el capítulo 1 de personal ni sabemos qué inversiones hay previstas". El líder socialista aseguró que han presentado 72 propuestas "a las que nos dijeron que no por los medios de comunicación, por lo que no hay voluntad de diálogo ni de negociación".