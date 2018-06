PP y Cs rechazan la reprobación del alcalde por la reurbanización de La Merced

Los votos del grupo municipal popular y el de Ciudadanos (Cs) han rechazado en el pleno del Ayuntamiento de Málaga el punto de la moción urgente del PSOE en la que pedían reprobar al alcalde, Francisco de la Torre, por sus responsabilidades políticas en el proyecto de la reurbanización de las plaza de la Merced. Asimismo, de la iniciativa sí ha salido adelante, por unanimidad, el pedir informes para aclarar los trabajos realizados. En concreto, los puntos de la moción socialista que ha salido adelante, por unanimidad, es que los servicios jurídicos del Ayuntamiento realicen un informe sobre las posibles reclamaciones económicas que se puedan realizar a las empresas adjudicatarias de los trabajos de reurbanización de la plaza por su ejecución de las obras. También que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ponga a disposición de los grupos municipales los informes arqueológicos realizados durante la ejecución de la reurbanización de 2011 y del nuevo proyecto realizado para actuar en el lateral oeste de la plaza; así como que los informes que sean entregados en el próximo consejo de urbanismo.

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha incidido en que no sólo es reprobar al alcalde por los trabajos de la plaza de la Merced, también "lo es porque es culpable del despilfarro de los grandes proyectos", ya que "es el responsable de Urbanismo en los últimos 20 años". Pérez le ha pedido a De la Torre que llevara el debate, pero finalmente ha sido el edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, el que le ha respondido. Así, ha lamentado "la mala gestión, siempre con prisas y en momento electoral" del equipo de gobierno, criticando que "siempre un proyecto estrella se convierte en estrellado". En este sentido, ha aludido al fallido Museo de las Gemas, el Parque de Campamento Benítez y ahora, ha continuado, la reurbanización de la plaza de la Merced. El portavoz socialista ha incidido en que las distintas fases de las obras "se vieron aceleradas", por lo que las obras "se hicieron precipitadamente y mal". "Este despilfarro lo van a pagar los malagueños con sus impuestos", ha criticado.

Por ello, ha pedido responsabilidades políticas porque este Ayuntamiento "está acostumbrado a despilfarrar dinero de los malagueños que lo están pagando con sus impuestos". "De la Torre sea valiente, dé la cara y explique", ha agregado. También Pérez ha criticado a Ciudadanos por no votar a favor: "no les gusta ni las reprobaciones ni las mociones de censura. Ciudadanos es más del PP que el Partido Popular". Al respecto, el viceportavoz municipal de Cs, Alejandro Carballo, le ha respondido ironizando con que "siguiendo el inteligente razonamiento, si nosotros somos más del PP que el PP, vosotros más independentistas que Esquerra Republicana, etcétera, etcétera...", pidiendo, por tanto, "no nos metamos en jardines de los que no sabemos salir luego", lo que ha causado revuelo en el pleno.

POMARES: "SI TENGO QUE REPROBAR NECESITO TRES AÑOS DE PLENO"

El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, por su parte, ha recordado que ya se dieron explicaciones en el consejo extraordinario de Urbanismo y "se pusieron los técnicos al servicio de los consejeros". De igual modo, ha agregado que en el informe se dan varias conclusiones y ha asegurado que se explicó ya las fases para llevarse a cabo, pese a ello, "se nos acusa de presiones, pese a que la profesional les corrige y le dice que la GMU ha dicho que jamás ha habido presiones al director de obras". Sobre las prisas electorales ha recordado que se empieza en febrero y se concluyen en octubre: "empiezan y acaban cuando lo dice el director de obras, no hay presiones". También ha aludido al coste de la obra, reiterando que fueron 3,5 millones y no los 4,5 que dice el PSOE: "intenta hacer un circo de algo que tiene explicación técnica", ha advertido.

Asimismo, ha preguntado también, sobre la reprobación, si "hemos nosotros reprobado a un consejero o la presidenta por los tres años utilizados para cambiar una empresa en el tramo del metro de El Perchel o porque llevamos dos años esperando el convenio de las 'tecnocasas'; si hemos reprobado los problemas en sanidad, educación o por querer vender el edificio de Correos y el Palacio de la Tinta en lugar de entregar a la ciudad". "Si tengo que empezar a reprobar necesito tres años de pleno", ha sostenido.

Por último, Pomares ha dicho al PSOE "desde la amistad", que "la validez de un candidato no es buena en la medida de reprobar al alcalde, es por la capacidad de proponer cosas y enamorar a la población: más propuestas y menos reprobaciones".

Ysabel Torralbo, portavoz municipal de Málaga Ahora, por su parte, ha criticado "la mucha prisa y el acelerar los plazos" en las obras de la plaza de la Merced, además de que "hubo un cambio de proyectos, que ahora sufrimos las consecuencias". "Estos problemas se dieron desde el principio y ya hubo reclamaciones por hundimiento en el suelo", ha recordado, asegurando que "no nos gusta nada lo ocurrido, pero sabemos que no es lo único". En este sentido, se ha referido al ensanche de Heredia "que también hay hundimiento y sorprende que pasen esas cosas". "Queremos una ciudad de calidad, en condiciones, además de que estas situaciones no se den", ha concluido.

El viceportavoz municipal de Cs, Alejandro Carballo, ha añadido que apoyan los puntos, menos la reprobación, porque "si cada error lo vamos a reprobar no teníamos otra cosa que hacer", añadiendo que eso "hay que dejarlo para que los malagueños dentro de un año decidan en las elecciones si reprueban al equipo de gobierno". "Si hablamos de reprobar nos faltarían horas en el día, y días en la semana para reprobar al PSOE por su histórica trayectoria en la Junta o en el Gobierno", ha agregado, por lo que "las reprobaciones que las decidan los ciudadanos en las urnas", ha reiterado. Ha añadido también que lo tratado en la moción ya se debatió en el consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo hace una semana. No obstante, ha reconocido que la gestión de la obra ha sido "nefasta". "No es un hecho aislado, se repite, como en la plaza de Camas y otros tantos casos", ha lamentado Carballo, quien ha dicho que "gastamos el dinero público y después más dinero público porque se ejecuta mal".

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que se cumplen siete años de estas obras, criticando, de igual modo, "la utilización con fines electoralistas". "Es un ejemplo de chapuzas en obras a los que nos tiene acostumbrados el PP", ha lamentado. Ha recordado, de igual modo, que el proyecto ya suscitó las críticas de los vecinos y del grupo de IU, añadiendo que "estas obras son una chapuza que nos han costado y nos van a seguir costando mucho dinero a los malagueños, por las prisas electorales de usted, alcalde, y el PP", ha añadido. En este punto, ha señalado que "la realidad ahora mismo" es que hay "pavimento hundido en zonas, adoquines sueltos, socavones y cada vez con los arreglos se han puesto de manifiesto que no es definitivo y nos seguirá costando dinero". "Es un ejemplo de una actuación chapucera en una obra que se realiza con prisa y fines electoralistas".

Por último, el concejal no adscrito Juan José Espinosa se ha mostrado a favor de la moción del PSOE y también ha incidido en que "de nuevo se vuelve a hablar de obras públicas para favorecer citas electorales". "Nos parece que deberían dar más explicaciones de las que han dado", ha concluido.