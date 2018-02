El PP dice al PSOE que hablar de Metro y Junta "es hacerlo de un cúmulo de despropósitos"

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital, Carlos Conde, rechazó las críticas del grupo municipal socialista en relación con su actitud ante el Metro, y aseguró que el PSOE "trata de ocultar una evidencia en la ciudad de Málaga", asegurando que "cuando se habla de metro y Junta, y quienes la dirigen, es hacerlo de un cúmulo de despropósitos en cuanto a la gestión del dinero público se refiere". Dijo al PSOE, que criticó la gestión del equipo de gobierno en relación con el Metro en la estación de La Unión del suburbano malagueño, que "no hay que irse tan lejos como se han ido", ya que "se podían haber ido mucho más cerca, en la zona de los Callejones del Perchel, y evidenciar lo que es a todas luces esa condena que tienen los vecinos y quienes nos visitan de una zona importante de la ciudad que, no sólo no presenta un aspecto como debiera ser, sino que acumula un retraso que empieza a ser alarmante".

También Conde, en declaraciones a Europa Press, recordó que en la zona de Cruz de Humilladero, donde está la estación de La Unión del metro, "han sido decenas los negocios que, fruto de la mala gestión de la Junta, se han visto condenados al cierre", por lo que "los casos se cuentan a decenas si se suman los de Callejones de El Perchel". "Cuando la Junta ha gestionado este tipo de infraestructuras, como ha ocurrido en otros lugares, ha acumulado una serie de despropósitos en su gestión", criticó, incidiendo en que, por un lado, "ha condenado a los malagueños", y, por otro, "ha supuesto un despilfarro del dinero público". "Eso no lo digo yo -continuó- lo dice también el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas cuando se han planteado cambios en los contratos en vigor y han supuestos unas modificaciones millonarias a las arcas públicas que pagamos todos los malagueños y andaluces".