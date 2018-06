El PP acusa a la Junta de no informar del plan de climatización

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Mariví Romero ha criticado que la Junta de Andalucía no informe aún del plan de climatización en los colegios de la provincia pese a que el final de curso se acerca. Romero recordó que el plan de climatización fue aprobado el pasado 17 de abril y ya se ha detallado en otras cuatro provincias andaluzas, no así en Málaga, lamentando que la delegada de Educación, Patricia Alba, no haya dicho "absolutamente nada hasta la fecha".

"Es muy preocupante tanta desinformación", ha criticado Romero en rueda de prensa en la puerta del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen de Belén donde el PP ha puesto una estaca para "visualizar este incumplimiento de la Junta de Andalucía con los centros escolares de la provincia".

Precisamente, en este verano el Gobierno andaluz, ha insistido la parlamentaria del PP, "debería aprovechar para hacer obras en los colegios". "Mucho me temo que, o bien no saben por dónde empezar por falta de planificación, o van a hacer muy poco y por eso no quieren que se sepa nada", ha apostillado. Romero ha recordado que hasta la fecha "sólo se ha actuado en dos colegios malagueños, a pesar de que las temperaturas vuelven a apretar y en las horas punta hace ya mucho calor", señaló.