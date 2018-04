El PP se apoya en su socio para aprobar los Presupuestos municipales

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer de forma inicial, con los votos del equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos, su socio de investidura, el presupuesto municipal para este 2018, que asciende a unos 790 millones de euros. Las cuentas contaron con el voto contrario de los tres grupos de la oposición de izquierdas, PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, y del edil no adscrito. Para los populares se trata "del mejor presupuesto, expansivo, inversor, pero, además, con fuerte contenido social y sin tocar los impuestos". La oposición de izquierdas y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, cuyas enmiendas presentadas fueron rechazadas, criticaron que se trata de un presupuesto "continuista e irreal", advirtiendo de que no se va a poder ejecutar. Ciudadanos dejó claro que no son sus cuentas, pero sí defendió su voto a favor para desbloquear su aprobación y dar estabilidad a la institución.

"Son unas cuentas realistas, responsables y que tienen en cuenta el optimismo de previsiones económicas, pero no descuidan a las familias que lo están pasando mal", dijo el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quien añadió: "es el mejor de los posibles". Puso de relieve la inversión contemplada, con casi 75 millones (un 22% más), y ello sin tocar los impuestos. Conde dio las gracias a Ciudadanos por su apoyo y lamentó el posicionamiento de la oposición de izquierdas. "El presupuesto responde a los grandes retos que se abre en la ciudad", apostilló.

Para Cassá, "Málaga es una ciudad para invertir y no puede dejar pasar el tren cuando cotiza al alza". En este punto, defendió el comportamiento de su grupo, que "está a la altura de la ciudad y demuestra responsabilidad y exigencia". "Otros partidos prefieren hacer comentarios y mantener el 'no por el no'; nosotros preferimos influir en la política municipal, mojarnos y apostar por políticas buenas para los ciudadanos", dijo.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, tildó las cuentas de "electoralistas", sin respuesta para "la Málaga inacabada". Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, recordó que Málaga es de las ciudades con "una pobreza más alta de España". Además, destacó la competición del PP y CS "por ver quién vende más motos, quién toca más campanas en Semana Santa y quién se apunta más medalla". Eduardo Zorrilla, de Málaga para la Gente, los calificó de "tramposos, continuistas, insuficientes e injustos".