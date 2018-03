El PP apuesta por la continuidad en las listas de 2019 en los grandes municipios

El PP no quiere correr muchos riesgos en las elecciones municipales del próximo año y ha decidido apostar por mantener a la mayoría de los candidatos que presentó hace tres años para gobernar los grandes ayuntamientos de la provincia, donde el partido mantiene tradicionalmente su granero electoral. De los 11 candidatos aprobados ayer por el comité electoral provincial del PP, nueve de ellos repiten respecto a los comicios del 2015 y sólo se introducen cambios en aquellos puntos donde la dirección provincial sigue sin lograr sintonizar con los dirigentes locales.

La portavoz municipal en Torremolinos, Margarita del Cid, será finalmente la candidata del PP a pesar de que el ex alcalde y presidente local, Pedro Fernández Montes, sigue sin aceptar esta apuesta personal de Elías Bendodo. Los populares no han logrado aún pacificar esta plaza, que gobernaron durante veinte años consecutivos, hasta el punto de que se trata del único gran núcleo donde no se ha celebrado asamblea local para elegir candidato. En Benalmádena también presentarán los populares una cara nueva, la del concejal Juan Antonio Lara, en el que confía el partido para poder recuperar el gobierno municipal. La renuncia de la presidenta local y ex alcaldesa, Paloma García Gálvez, en junio pasado, ha forzado a la dirección a buscar un nuevo candidato.

El comité electoral provincial aprobó ayer una decena de candidatos en la provincia, que serán presentados en un acto electoral este próximo domingo, pero dejó al margen algunas complicadas y aún pendientes de negociarse. Este es el caso del alcalde de Coín, Fernando Fernández, un neófito en política que logró en las últimas elecciones hacerse con la mayoría absoluta de un municipio gobernado históricamente por los socialistas. Fernández ha comunicado a su partido que no desea seguir y como reconoció ayer el presidente del PP-A, Juanma Moreno Bonilla, "se resiste" a volver a ser el candidato.

El PP anunció ayer a través de un comunicado que tiene designados ya a casi la mitad de los candidatos en la provincia y que tras los acuerdos del comité electoral de ayer el partido está en situación de "encarar" ya el trabajo de las elecciones, para las que quedan quince meses. Además será la primera vez que la formación popular designa a sus cabezas de lista con tanta antelación. El comité además refrendó el nombramiento de dos de los alcaldes que también habían meditado su continuidad, alegando cierto cansancio. En esta situación se encontraban los regidores de Antequera, Manuel Barón, y de Estepona, José María García Urbano, que finalmente volverán a presentarse. Ambos gobiernan con mayoría absoluta.

Barón dijo ayer en rueda de prensa a las puertas del consistorio que "me ha podido el amor por Antequera, la lealtad a los compañeros y la responsabilidad por seguir trabajando por esta gran ciudad". Será la tercera vez que se presente como candidato. También lo hará Joaquín Villanova, en Alhaurín de la Torre, municipio que gobierna desde 1996 y en la actualidad con mayoría absoluta.

La actual alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, repetirá candidatura con el fin de revalidar la mayoría absoluta que logró en las elecciones de hace tres años. También se presentará por cuarta vez consecutiva Ángel Nozal, en el municipio de Mijas. José Alberto Armijo volverá a ser una vez más el candidato de los populares en Nerja, y Francisco Salado repetirá al frente de la lista en Rincón de la Victoria, municipio que gobierna tras recuperar el poder gracias a una moción de censura. Francisco Delgado Bonilla volverá a encabezar una vez más la candidatura del PP en Vélez Málaga, municipio que gobernó en el anterior mandato, y el PP presentará a Maripaz Fernández en Ronda. En la capital, el alcalde, Francisco de la Torrre, ya anunció la semana pasada su intención de volver a presentarse a los comicios tras el ofrecimiento que le hizo el partido.