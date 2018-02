El PP inicia una campaña para mantener y ampliar la prisión permanente revisable

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, explicó ayer que el Partido Popular va a iniciar una campaña para mantener y ampliar la prisión permanente revisable, que "se aplica en ocho delitos concretos para casos excepcionales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos", explicó. Así, anunció que "el PP sale a la calle para recoger firmas a favor no sólo del mantenimiento de la prisión permanente revisable, sino de su ampliación a cinco delitos más", señalando que "es una medida que se aplica en otros países de la Unión Europea y que, además, cuenta con el 80% de los españoles a favor, según todas las encuestas", aseguró. En la misma línea, apuntó que "los asesinos o condenados por temas muy violentos deben permanecer en prisión y eso es lo que pretendemos desde el PP", insistiendo en que "no estamos solos, ya que nos hemos encontrado con que ocho de cada diez españoles están a favor de su mantenimiento y que cada semana 100.000 personas firman para que no se derogue esta Ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015", recordó el popular.

Por otro lado, dijo que "no entendemos por qué PSOE, Podemos y Cs están en contra y quieren derogar una Ley que viene a trasponer una directiva europea para aplicar lo que ya están haciendo otros países vecinos", insistió, alegando que "su implantación genera más seguridad y no entendemos, por tanto, el no por el no de estos tres partidos". El presidente de los populares malagueños subrayó que "desde el Partido Popular creemos que esta medida es acertada y el 80% de los españoles nos avala, por lo que rechazamos la postura de estos partidos, que abogan por crear una mayor sensación de inseguridad a la población", reiteró Bendodo. En este sentido, criticó "que Cs votase primero en contra durante la Comisión de Justicia y luego se abstuviera", indicando que "en política debes mantener tu criterio si entiendes que es bueno para la ciudadanía, que es lo que hacemos desde el Partido Popular", ha incidido. "No se pueden tomar decisiones políticas en función de cómo sople el viento o para buscar titulares en los medios de comunicación", señaló Bendodo, reivindicando que "nosotros tenemos las ideas claras desde 2012, cuando empezamos a tramitar esta Ley, ahora abogamos por su mantenimiento y su ampliación a cinco delitos más", concluyó.