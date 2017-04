El PP celebra su congreso provincial el 19 y 20 de mayo y Bendodo optará a la reelección

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, anunció ayer su candidatura a la reelección como líder de los populares malagueños en el congreso provincial que la formación celebrará en la capital el 19 y el 20 de mayo. Así lo dio a conocer Bendodo, que explicó que lo hace "por responsabilidad", pero sobre todo, porque "se encuentra con fuerza, con ganas, con ilusión" y cree que tiene "las ideas, el proyecto y las personas" que le acompañan "para seguir convirtiendo a Málaga en un referente en Andalucía y en España". De igual modo, subrayó que se presenta de nuevo "no solo por lo hecho, sino por lo que queda por venir, por las cosas que tenemos que hacer juntos todavía", pidiendo, además, a los afiliados que "si me equivoco, corregirme; si dudo, me ayudéis; y si os convenzo, que me sigáis".

Por otro lado, la junta directiva provincial, que tuvo lugar ayer, convocó el congreso del PP de Málaga, que se va desarrollar el 19 y 20 de mayo, y aprobó la normativa y funcionamiento del mismo. "Abordamos este congreso provincial con el reto de consolidar al PP como referente en Andalucía y en España, pero sobre todo que de aquí salga propuestas e ideas", sostuvo Bendodo, a la par que aseguró, en relación con la fecha elegida para el congreso, que será "un fin de semana complicado, donde habrá hasta cinco congresos provinciales y estarán también las primarias del PSOE".

De igual modo, explicó que serán 35.000 afiliados de la formación los que vayan a poder participar directamente en la elección del presidente del partido después de los cambios estatutarios al efecto aprobados en el pasado Congreso Nacional del PP; y que un total de 1.148 compromisarios acudirán al congreso provincial del PP de Málaga.