El PP pide consenso para aplazar las oposiciones de conservatorio

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña anunció ayer que, tras reunirse con representantes del colectivo de profesores interinos de Conservatorio en huelga, "el grupo popular suscribirá una Proposición No de Ley (PNL) para la que pide el consenso del resto de los grupos políticos con el objetivo de instar a la Junta a aplazar la convocatoria de oposiciones enmarcadas en el cuerpo de Música y Artes Escénicas hasta 2018".

Así, Oña apeló al resto de formaciones a "hacer frente común para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, recapacite y retrase la prueba hasta el próximo año", alegando que este hecho "entraría dentro de legalidad y se trataría de un acuerdo razonable que no perjudica a nadie sino que, por el contrario, evitaría el efecto llamada a aspirantes de otras regiones, restando posibilidades a los andaluces, sean interinos o no", explicó. En este sentido, exigió a la presidenta andaluza que "reconsidere su postura", apuntando que "la convocatoria de plazas ya no le sirve de eslogan para las primarias, pero sí genera desigualdad dentro de un colectivo que lleva años castigado por una incertidumbre permanente, donde la tasa de interinidad se sitúa en el 70%", señalando que "no hay oposiciones desde 2010, si bien algunas especialidades no se convocan desde hace más de 20 años".