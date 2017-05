El PP se entrega al liderazgo de Bendodo con un apoyo unánime

Respaldo unánime para el presidente provincial del PP, Elías Bendodo. El 99,5% de los votos consagró al líder popular en su segunda reelección en el cargo otros cuatro años más durante el congreso provincial, clausurado ayer, y en el que partido se planteó como reto volver a ser la fuerza más votada en las próximas elecciones municipales y ayudar desde Málaga a aupar al presidente andaluz, Juanma Moreno, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Los 1.148 compromisarios que participaron en el congreso provincial se pronunciaron de forma contundente en las urnas a favor de la única candidatura de Bendodo, que volverá a liderar el partido en la provincia tras ocho años al frente. "Gracias por el respaldo a las personas y a las ideas", dijo emocionado tras su reelección.

Así, destacó que este partido "lo formamos personas normales con inquietudes, anhelos y esperanzas" y que además señaló "queremos hacer mejor la vida de la gente". Y en ese sentido se mostró convencido de que el PP de Málaga "ha evolucionado con los malagueños, hemos cambiado para parecernos a lo que quieren y esperan de nosotros para atender mejor sus necesidades". Eso, insistió Bendodo, es lo que ha convertido al partido que dirige en "un modelo en toda España de unidad, modernidad, tolerancia, talante, honradez e innovación" y en un partido que "no rehuye de los retos y que tiene confianza en el futuro".

El PP ha conseguido en ocho años muchas de las cosas que parecían imposibles"Hemos evolucionado con los malagueños para parecernos a lo que quieren"La verdadera grandeza del partido es la unidad en torno a un proyecto político"Queremos convertir a Málaga en el tercer gran eje de desarrollo de España"

Para el presidente provincial del PP, "la verdadera grandeza del partido es la unidad que ha logrado aglutinar en torno a un proyecto político", que aclaró que ya empezaron a poner las bases Manuel Atencia y Joaquín Ramírez hace unas décadas y que ha contado con políticos de la talla de Celia Villalobos y Francisco de la Torre de los que "aprendí lo que tiene que saber un político". En sus ocho años al frente del partido en la provincia de Málaga, Bendodo destacó como hito "el haber conseguido muchas de las cosas que parecían sencillamente imposibles" y "haber derribado todos los perjuicios, todas las barreras y haber acabado con los tópicos que tanto daño hacen a nuestra tierra". Se refirió así a las alcaldías conseguidas por su partido y que históricamente han sido feudo de los partidos de izquierda como Antequera, Coín o Torrox.

Y ésa será su principal apuesta de cara a las elecciones municipales de 2019, no sólo mantener las mayorías absolutas conseguidas, sino recuperar las alcaldías donde "se unieron los que perdieron con la única cosa común de destruir los logros del PP". Para ello, Bendodo ha reformado su núcleo duro que ayer presentó. Algunas caras nuevas en el nuevo comité de dirección del partido provincial. Al ya anunciado nombramiento como secretaria general a la que ha ejercido hasta ahora como vicesecretaria de Organización del PP andaluz y número tres de la dirección regional, Patricia Navarro, se sumaron el de la ex alcaldesa de Algarrobo con el Partido Andalucista Natacha Rivas como vicesecretaria de Política Municipal, Ruth Sarabia como vicesecretaria de Acción Social, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, de Málaga capital.

Repiten en el cargo Manuel Marmolejo como vicesecretario de Organización y Acción Territorial, y Carlos Conde de Política Económica, Institucional y Sectores Productivos. Además, la hasta ahora secretaria general del partido Margarita del Cid y Francisco Salado han sido nombrados vicepresidentes y José Ramón Carmona portavoz. Contará también con 12 coordinadores, dos de ellos se incorporan de fuera del partido como representantes de la sociedad civil malagueña y son el ex secretario provincial del sindicato CSIF, Joaquín Pérez, y la activista social Mercedes García Paine, al igual que el nuevo secretario de Diversidad del partido, que será el empresario Francisco Javier Boxó.

"Un gran equipo humano con el que afrontamos cuatro años en los que queremos convertir a Málaga en el tercer gran eje de desarrollo tras Madrid y Barcelona, por su potencial turístico, cultural, económico y de innovación", subrayó el nuevamente reelegido presidente de los populares malagueños.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, fue el primero en felicitar a Bendodo por su reelección y el primero en plantearle un reto: "ayudarme a conseguir hacer historia y a poner el rumbo al progreso, a la economía y al empleo en Andalucía". "Podemos hacerlo y lo vamos a hacer", animó a los suyos el líder popular andaluz, que instó a centrarse "desde mañana mismo en ese objetivo para el que este partido lleva entrenando 40 años porque ya está bien de tanta preparación". Máxime, criticó cuando para la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "Andalucía es un lugar meramente de paso y la utiliza como trampolín para coger impulso", mientras que aseguró que para el PP y para él "es nuestro destino y estamos a su servicio".

Al respecto, Moreno dijo que "me cabrea ver esta Andalucía, una tierra maravillosa que está llamada a ser la primera potencia económica y social de España, que esté gestionada por personas que no tienen interés, que no tienen ilusión, que no quieren un futuro mejor para nuestra tierra". En cuanto a Málaga, destacó su potencial como "capital económica de Andalucía, algo que no debe molestar a nadie" y se comprometió si es presidente de la Junta de Andalucía a "poner a la provincia en el lugar que le corresponde en beneficio de todos".

Tuvo palabras de reconocimiento para Bendodo del que dijo que es una persona "muy inteligente y un brillante gestor, comprometido con Málaga como nadie y en el que tengo toda mi confianza". En su reelección, el presidente provincial también contó con el respaldo del portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, que también instó a "hacer un gran esfuerzo para conseguir que las cosas cambien en Andalucía", porque dijo que "no podemos resignarnos a ser los últimos cuando en realidad podemos ser los primeros y mejores que los demás y tenemos capacidad para demostrarlo".

Así, consideró que el partido cuenta con "un gran líder, Juanma Moreno, que va a conseguir que por una vez por todas se produzca el gran cambio, que no puede tardar más", ya que destacó que "España es aún mejor cuando lo gobierna el PP y eso está demostrado al haberse convertido en un gran ejemplo para Europa por su fortaleza y capacidad de crear empleo". Eso sí, también reconoció que en el PP "hemos tenido gente que no ha estado a la altura de lo que es este partido, que es un partido decente, de gente decente y de bien", en relación a los casos de corrupción destapados.