El PP vota 'no' a la municipalización de Limasa en plena crisis por su futuro

La crisis interna abierta en el PP a cuenta de si se municipaliza o se privatiza el servicio de limpieza viaria y recogida de basura de la ciudad centró ayer la atención del Pleno, en el que volvió a quedar patente los vaivenes del equipo de gobierno con respecto al futuro de Limasa al votar no a la propuesta del PSOE de proceder de la forma más rápida posible a optar por el modelo público. Ya anunció el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el día anterior que votarían en contra de la moción socialista al argumentar de que "no es el momento de pronunciarse hasta que el tema esté lo suficientemente estudiado y consensuado", y con idea de calmar los ánimos en su propio grupo tras desatarse una tormenta por las opiniones discordantes de algunos de los suyos con respecto a la municipalización.

Tras advertir hace unos días que no sería coherente seguir al frente del área si Limasa se municipaliza por no creer en ese modelo, fue el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, el encargado de argumentar el voto del equipo de gobierno al asegurar que "estamos estudiando todos los modelos de gestión y cuando lo tengamos decidido se hará público y se traerá al pleno", por lo que advirtió que "no será el PSOE quien nos marque el día y la hora".

Ciudadanos advierte a De la Torre que no van a participar del "fracaso que se avecina"

Pero las razones no convencieron a los partidos de izquierda del Ayuntamiento de Málaga que pidieron al alcalde de la ciudad que sea "valiente" frente a las presiones que achacaron a la dirección del partido provincial y le mostraron su apoyo para sacar adelante la municipalización del servicio. La portavoz del grupo socialista en el Consistorio malagueño, Mari Carmen Moreno, apuntó directamente al presidente provincial del PP y concejal en el Ayuntamiento, Elías Bendodo, de la crisis interna surgida en el equipo de gobierno a cuenta de Limasa y del que dijo que "tiene mucha prisa por llegar al sillón", en alusión a la anunciada retirada del alcalde y su posible sucesión.

También el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se refirió a "las diferencias internas" del grupo popular y a las que calificó de "auténtico sabotaje" al regidor malagueño por parte de su partido "para que abandone el cargo antes de su mandato". En ese sentido, se dirigió directamente a De la Torre para resaltarle que "¿quién le iba a decir que seríamos nosotros quién le defendería?", ya que en su opinión "los concejales son conscientes de que no se presenta y no va a elaborar la lista e intentan ganar puntos ante su partido para repetir anteponiendo sus intereses al del resto de la ciudad".

La municipalización fue defendida igualmente por la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que señaló que "una marcha atrás en ese proceso no se entendería, porque no se puede marear la perdiz" en referencia a que el alcalde ya ha negociado con los trabajadores de Limasa las condiciones laborales en el caso de hacer público el servicio.

Pero la realidad es que los votos del PP y Ciudadanos tumbaron la moción de los socialistas. La razón del portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, es de sobra conocida y volvió a insistir a De la Torre en que "no busque cómplices" en su grupo para "un despropósito y el fracaso que se avecina si se municipaliza". Además, lanzó un "aviso a navegantes" y advirtió que "mal camino lleva si crea inestabilidad, a este Ayuntamiento porque recuerdo que nosotros le apoyamos por la estabilidad que supone para atraer inversiones".

También ayer el Pleno municipal dio el visto bueno al dictamen definitivo resultado de la comisión de investigación de Limasa con la que se pretendía profundizar en la gestión llevada a cabo en torno a la polémica Limasa desde que comenzó el actual contrato en 2001. Aunque aprobada por unanimidad, también sirvió para resaltar las posturas enfrentadas de unos y otros.