El PP presiona a su edil de Alhaurín el Grande para que no se una a la moción

El Partido Popular en Málaga se ha cubierto las espaldas ante la moción de censura que la oposición tiene previsto presentar en breve en Alhaurín el Grande para quitarle la Alcaldía a Antonia Ledesma (Por Alhaurín) y se desmarca por completo. La dirección provincial le ha enviado un burofax a su única concejala en el municipio, María Fernández Conejo, advirtiéndole de que no ha sido autorizada para firmar, o en todo caso seguir apoyando movimiento político alguno que implique desbancar al actual equipo de gobierno. Porque precisamente hace ahora un año los populares se comprometieron a favorecer la gobernabilidad de Ledesma hasta final de mandado, justo cuando Juan Martín Serón renunció a la Alcaldía.

El documento fue enviado el pasado jueves, por lo que debería haber llegado ayer a la concejala popular. En él se le requiere que "se abstenga de firmar o en su caso de continuar apoyando cualquier posible moción de censura en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande sin que haya sido previamente y expresamente autorizada por los órganos competentes del PP". De hacerlo se considerará, según los estatutos del partido, una "infracción muy grave" que implicaría como sanción su expulsión inmediata.

Desde la dirección provincial popular explicaron que no tienen constancia de que la concejal haya apoyado una moción de censura y que la propia edil lo ha negado al partido. "Tenemos un pacto de investidura y de gobernabilidad con Por Alhaurín y nosotros pretendemos mantenerlo hasta el final de del mandato", concretaron. Pero fuentes del PP aseguraron ayer que la concejal ya no responde a sus llamadas de teléfono y que tampoco estuvo presente en una reunión reciente de los populares en la que se pretendía zanjar esta crisis. Este periódico trató ayer sin éxito recabar una declaración de la edil.

Para que una moción de censura prospere en el municipio se hace imprescindible el apoyo todos los concejales en la oposición (PSOE, Asalh, IU y PP). Por Alhaurín -formación independiente creada por Martín Serón- gobierna en el municipio con 10 concejales de los 21 que conforman la corporación local. Según apuntan fuentes cercanas consultadas por este periódico fue a finales del pasado mes de diciembre cuando todos los ediles de la oposición firmaron ante notario la moción que dejaría el bastón de mando en manos de la candidata de IU Teresa Sánchez.

En el seno del Partido Popular se mostraban ayer convencidos de que la moción no prosperará, en el caso de que la edil de sus filas la haya apoyado. Consideraron que al tramitar su expulsión inmediata del partido no podría votar como "concejal tránsfuga". Pero otras fuentes consultadas explicaron que al pasar la edil al grupo mixto, o lo que es lo mismo, convertirse en concejal no adscrito, su voto es igual de válido para la constitución de un nuevo equipo de gobierno que si siguiera perteneciendo al Partido Popular.