El PP recupera Marbella

El guión se cumplió tal y como estaba previsto, sin sorpresas, y Ángeles Muñoz volvió a ser la alcaldesa de Marbella. La popular, que ocupó el cargo entre los años 2007 y 2015, recuperó ayer el bastón de mando tras dos años de mandato del tripartito tras prosperar la moción de censura planteada por el Partido Popular, que recupera poder en la Costa, y los independentistas de Opción Sampedreña (OSP) -quien hasta ahora gobernaban junto al PSOE e Izquierda Unida- para desbancar al socialista José Bernal. La propuesta salió adelante con los votos de los 13 concejales del PP y los dos de OSP, uno más de la mayoría necesaria para su aprobación, frente a los 12 votos en contra del resto de formaciones: PSOE, IU y Costa del Sol Sí Puede (CSSP).

De esta manera, el nuevo cogobierno formado por el PP y OSP contará con la mayoría absoluta necesaria para gobernar lo que resta de mandato. Un acuerdo que, según la regidora, se basa en la "estabilidad" y el "consenso", aunque al mismo tiempo aseguró que tiende la mano al resto de grupos políticos para trabajar "juntos". "Toca dejar a un lado la confrontación, la crispación y la persecución política, toca trabajar para mejorar los servicios municipales y conseguir una ciudad más limpia y segura", manifestó la edil durante su discurso previo al juramento del cargo, aunque al mismo tiempo criticó la "ingobernabilidad y la falta de gestión en áreas claves como limpieza, urbanismo o servicios esenciales sufridas" durante estos dos primeros años de legislatura.

La recién investida alcaldesa del municipio anunció una mayor descentralización de los recursos para San Pedro Alcántara, uno de los elementos clave de la negociación de esta moción de censura, dotando así a la tenencia de alcaldía de más personal, más recursos y más dotación económica. Más allá de esta demanda proveniente de su ahora socio de gobierno, Muñoz aseguró que se dirigirá a Rajoy y a la presidenta andaluza, Susana Díaz, para pedirles un "compromiso firme y definitivo con presupuestos y plazos" para ejecutar los proyectos que ambas administraciones públicas tienen pendientes en la ciudad, como la ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol, la transformación del Puerto de La Bajadilla y la conexión del AVE. También anunció que pedirá al Gobierno central y ala Federación Española de Municipios y Provincias que la ciudad acoja de forma permanente un foro de debate nacional e internacional sobre el turismo de calidad.

Por su parte, el alcalde saliente, José Bernal, indicó que "hoy [por ayer] no se le da la espalda a un regidor sino a lo que construimos entre todos para darle la espalda al pasado". En esta línea, defendió que durante sus dos años de gestión al mando del Ayuntamiento "ni ha habido caos ni hemos continuado con políticas de hace 25 años", añadiendo al respecto que "siempre ha primado el interés general sobre el partidista". "Me voy tranquilo, no lamentando, sino celebrando el haber estado, siendo consciente de que jamás he hecho nada que pudiera merecer censura alguna por parte de mis compañeros", declaró el ex regidor, quien hizo un repaso por algunas de las principales actuaciones realizadas bajo su gestión durante estos dos años, como la creación de las bolsas de empleo público, la refinanciación de la deuda, o la llegada de importantes inversiones a la localidad.

Su ahora ex socio de gobierno, Rafael Piña, de OSP, defendió durante su turno de intervención (momento en el cual los dos ediles de Izquierda Unida decidieron abandonar el pleno), que si su formación ha optado por la moción de censura es después de que el PSOE "no haya cumplido con su compromiso" del pacto de gobierno. "En ese pacto de dos años San Pedro tenía que tener empezadas las obras del centro de salud, tenía que tener una pasarela peatonal y un instituto. Advertimos a principios de año de que les quedaba poco tiempo y a pesar de eso el 31 de julio optamos seguir con ese pacto de gobierno", apuntó el edil, quien al mismo tiempo llamó "lastres" a los ediles de Costa del Sol Sí Puede. "Podríamos haber hecho mucho más si no hubiéramos tenido el lastre de un equipo que no quería trabajar y que ha estado lastrando este gobierno durante dos años", señaló Piña, quien afirmó que la brecha abierta entre ambas formaciones tras las críticas en torno a la renovación de la zona azul fue la "gota que colmó el vaso". "No estábamos dispuestos a continuar con la ingobernabilidad", concluyó.