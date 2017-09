El prófugo de Malaya, consejero de amor

El ex concejal prófugo procesado en el caso Malaya, Carlos Fernández, colaboró como coach en varios medios de comunicación de San Juan, la provincia argentina en la que vive desde 2008 tras fugarse dos años antes de España. A Fernández le bastó con cambiar una letra de su apellido y, presentándose como Carlos Hernández, para dedicarse a pasearse entre periodistas que le entrevistaban sobre asuntos de temática amorosa y de superación personal.

La colaboración más destacada y extensa fue la que tuvo con una de las emisoras de más éxito de San Juan, Radio Sarmiento. De hecho, tenía su propia sección en un programa dominical llamado Botica Educativa. En el espacio, conducido por la locutora Yolanda Quiroga, el ahora detenido daba a los oyentes una serie de lecciones en las que abundaban las frases manidas y los recursos tópicos sobre relaciones de pareja y auto superación personal. Así, en los audios se pueden escuchar declaraciones como una en la que destaca la importancia de la autoestima porque "alguien que se quiere a sí mismo, podrá dar placer, pero no podrá dar amor". También, en otro audio, el ex concejal comenta su particular y controvertida opinión sobre por qué considera que los hombres temen el compromiso. Tras preguntarle la presentadora si es que "las mujeres están fallando", Fernández le responde que lo que sucede es que "el hombre sigue valorando a la mujer que saber ser madre", pero que ésta "ha perdido ese rol". "La mujer en muchas ocasiones sin quererlo por la vida a la que está sometida hoy por hoy ha perdido ese rol especial que al hombre siempre le ha gustado", comenta el prófugo, que añade más adelante que cada miembro de una relación, hombre y mujer, "tiene que tener claro los roles" que les corresponden.

Este tipo de declaraciones sirvieron a Fernández para dar publicidad a las labores de asesoría que realizaba a políticos, deportistas, ejecutivos y celebridades con su empresa Europa Coaching. Con esta compañía, que en los registros figura a nombre de su mujer, el prófugo dirigió la campaña electoral que llevaría al actual intendente de San Juan, Franco Aranda, a alcanzar el poder en el ayuntamiento del municipio argentino en el año 2015.

Además, fuentes consultadas aseguraron que el ex concejal se había también dedicado a impartir charlas y cursos en diversas universidades privadas de Argentina.

Durante el tiempo que ha permanecido como fugitivo, Fernández no sólo ha rehecho su vida laboral, sino también la personal. Tras abandonar España, el ex concejal se desplazó a Rivadavia, un departamento de 80.000 habitantes al oeste de Argentina. En esta localidad fue donde conoció a su actual pareja, una periodista local y célebre ex modelo, que sólo un año después de estar con él se convirtió en la madre de sus dos hijos, ahora de 9 y 6 años.

Precisamente, su familia y su nueva profesión son los motivos que le llevaron a manifestar su rechazo a ser extraditado a España, tras entregarse voluntariamente para acelerar la prescripción de los delitos de los que se le acusa en España. No obstante, la intención de Fernández de permanecer en Argentina sólo podrá cumplirse si el Juzgado número 5 de Marbella que instruye su caso determina que los delitos por los que está acusado han prescrito.

Sin duda, el ex concejal ha medido muy bien los tiempos antes de entregarse a la Policía Federal, ya que los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude por los que fue procesado en 2006 por el caso Malaya prescriben a los 10 años, de acuerdo con el Código Penal en vigor en el momento de los hechos. Asimismo, las otras dos órdenes de detención por prevaricación urbanística y coacciones que se impusieron contra el concejal por el caso PA, en 2006, y el caso Saqueo II, en 2007, también caducan en el mismo período de tiempo. Esto significa que si los cálculos realizados por Fernández resultan ser correctos, a fecha de hoy todos los delitos que se le han imputado habrían ya prescrito. De esta manera, podría convertirse en el único procesado en el caso Malaya que evita entrar en la cárcel y preservar el total de sus bienes.