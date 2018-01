El PSOE quiere llevar a la Fiscalía los contratos al cuñado de la diputada del PP

Los populares cierran filas y no ven peligrar el pacto de gobierno

El Partido Popular en la Diputación no cree que el caso de Marina Bravo y los contratos menores con una empresa familiar puedan poner en peligro el pacto de gobierno que el partido mantiene con Ciudadanos, con el que acaba de suscribir el acuerdo para el Presupuesto de este año. Ciudadanos, que aún no ha desvelado si va a pedir la dimisión de la diputada o si presionará a los populares para que fuercen su salida, se ha mostrado muy crítico con la falta de iniciativa del PP en este tema. Para su portavoz, Gonzalo Sichar, resulta claro que la actuación de Bravo "ha incumplido la Ley" y que los populares no pueden salir "en bloque" a defenderla. El presidente de la Diputación y presidente provincial del partido, Elías Bendodo, sigue sin pronunciarse sobre la actuación de su diputada. Ayer fue el portavoz adjunto del PP, Francisco Oblaré, el que se refirió a esta polémica al criticar que se pretenda hacer "mucho ruido" y señalar que su partido no teme la ruptura del pacto con Ciudadanos al estimar que el desencuentro actual "no llegará a mayores". Oblaré acusó al PSOE de "intentar paralizar la Diputación", que "hace cerca de 12.000 facturas al año por valor de 60 millones, que tiene 10.000 proveedores al año y hay total transparencia". Oblaré, ante las peticiones de dimisión, consideró que su compañera de Corporación "no debe dimitir": "No hay ninguna ilegalidad y no se ha infringido ninguna norma". También manifestó que la empresa del cuñado de Bravo es un proveedor "muy profesional que desde 2008 trabaja con la Diputación y no debemos de demonizarlo". Esta empresa logró un contrato bajo el gobierno del socialista Salvador Pendón mediante un concurso y no "a dedo".