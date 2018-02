El PSOE pedirá al Gobierno la equiparación salarial para Policía Nacional y Guardia Civil

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, anunció ayer que los socialistas se movilizarán desde los ayuntamientos y la Diputación para pedir al Gobierno central a través de mociones que la equiparación salarial para Policía Nacional y Guardia Civil se alcance en 2020. Así, "se da respuesta a la unánime demanda que todas las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, están planteando en unidad de acción", ha dicho Ruiz Espejo en rueda de prensa tras mantener una reunión con las asociaciones sindicales SUP, CEP, UFP, SPP y AUGC.

Ruiz Espejo destacó "la profesionalidad y la peligrosidad que conlleva el desempeño de la actividad policial exige y justifica que tanto los policías nacionales como los guardias civiles tengan unas retribuciones dignas y acorde a la dificultad y el riesgo de sus funciones", explicó Espejo.

En este sentido, apuntó que esa es "una condición indispensable para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no vean resentidos sus derechos y dignidad profesional cuando policías y guardias civiles advierten que no existe justicia retributiva al plantearse graves discriminaciones salariales con otros profesionales de nuestro sistema de seguridad pública", ha añadido. Ruiz Espejo dijo que los socialistas no van a olvidar que, "en seis años, el Gobierno ha recortado en casi 400 el número de policías nacionales en la provincia de Málaga", ya que, señaló, en diciembre de 2011 había 3.396 agentes mientras que el último dato dado por el Ejecutivo es de 2.996, pero son aún menos realmente".