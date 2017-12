El PSOE presenta una Proposición no de Ley para que el Cercanías llegue al PTA

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso instando al Gobierno a que el Cercanías llegue al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y exigiendo que las obras comiencen "como muy tarde en 2019". Heredia ha recordado, a través de un comunicado, que en marzo de 2012 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, prometió en una visita a Málaga que el Cercanías llegaría al PTA y avanzó que esta obra se incluiría en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi). En febrero de 2016, en otra visita a Málaga, aseguró que "prolongar el cercanías hasta el PTA ya contaba con partida en los presupuestos de ese año, concretamente 1,2 millones de euros", ha recordado Heredia, destacando que "incluso en campaña electoral llegó a afirmar que esta actuación se realizaría con la mayor brevedad posible"."Estamos en diciembre de 2017, han pasado años, pero no ha habido ningún tipo de inversión, y el Cercanías no ha llegado ni al PTA ni a Campanillas", ha asegurado el diputado socialista, argumentando que "actualmente hay unos 18.000 trabajadores que cada día acuden a trabajar al PTA, una cifra que se estima que puede aumentar hasta los 50.000 en el plazo de diez años". También ha apuntado que "ahora mismo estamos creciendo a un ritmo de 1.000 personas al año pero llegará un momento donde se puede crecer entre 3.000 y 4.000 al año durante algunos ejercicios y será el empujón definitivo para tener un gran parque. Ya somos uno de los más grandes de Europa". Asimismo, ha afirmado que "para que esto pueda lograrse es necesario apostar por una movilidad sostenible, acabar con las eternas caravanas de vehículos y eso pasa también por extender la red de cercanías al entorno de esta zona".