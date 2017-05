El PSOE exige a De la Torre y Bendodo que "dejen de enmarañar y cumplan" lo firmado sobre el Metro

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María del Carmen, ha exigido este jueves al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y al presidente del PP de Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que "dejen de enmarañar y cumplan" con el acuerdo firmado sobre el metro en noviembre de 2013.

En este sentido, ha recordado que entonces se acordó completar la red de Metro de Málaga mediante las extensiones de las líneas 1 y 2 hasta Atarazanas y Hospital Civil, respectivamente

"Ya está bien de ocurrencias. No se trata del programa electoral de Bendodo como candidato a la Alcaldía de Málaga, sino del principal proyecto y la principal inversión que hay en estos momentos en la ciudad", ha señalado Moreno, que han incidido en que "su viabilidad pasa por cumplir lo acordado y firmado por el alcalde en 2013. La viabilidad del metro de Málaga pasa por que De la Torre y Bendodo cumplan lo firmado y el metro llegue en superficie al Civil", ha expuesto.

En este punto, ha advertido de que "el debate es si el PP quiere o no quiere metro. Si defiende esta infraestructura o no la defiende. Si va a seguir bloqueando la principal inversión en nuestra ciudad o no", ha enumerado.

"El metro está funcionando y muy bien en Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero o Teatinos. Está siendo un éxito de pasajeros, lo que demuestra que la mayoría de los malagueños quieren el metro", ha dicho, preguntando "¿por qué De la Torre y Bendodo no quieren que los vecinos del norte de la ciudad, los vecinos de Bailén Miraflores, disfruten del metro al igual que lo hacen los de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero o Teatinos?", se ha preguntado.

"Por qué De la Torre y Bendodo niegan el metro a unos vecinos mientras que otros sí disfrutan de esta infraestructura. Por qué el PP quiere ciudadanos de primera y de segunda", ha agregado.

También la portavoz socialista ha criticado que tanto De la Torre como Bendodo "sigan alentando la confrontación y el enfrentamiento" con la Junta de Andalucía.

"De la Torre y Bendodo están impidiendo una inversión millonaria de la Junta de Andalucía en la ciudad de Málaga. Bloqueando y paralizando esa inversión millonaria es la única forma que tienen de mantener viva la llama del enfrentamiento institucional con el Gobierno andaluz", ha concluido.