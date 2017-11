Denuncian otros 10 contratos de la Diputación "a dedo" al concejal dimitido por el caso Mijas

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha denunciado que el equipo de gobierno de la institución provincial ha realizado un total de 15 contratos menores "a dedo" con Santiago Martín, ex concejal del PP de Mijas que dimitió por la presunta compra de un concejal de Costa del Sol Sí Puede, marca local de Podemos, en el conocido como caso Mijas.

Ha recordado que hace algo más de un mes constataron que la Diputación había realizado, según los datos disponibles en el portal de Transparencia de la institución, cinco contratos menores con el restaurante del exconcejal popular por valor de casi 5.000 euros para proporcionar comidas a mayores participantes en un programa provincial. Entonces, solicitaron información pidiendo copia de cada una de las facturas desde 2011 de cualquier área de la institución con este ex edil mijeño.

Tras recibir la documentación facilitada por el equipo de gobierno, los socialistas han comprobado que no han sido cinco las contrataciones sino un total de 15 por valor de 13.177,95 euros. Pero, "lo más grave", según Conejo, es que once de ellas se han llevado a cabo cuando Martín ya había dimitido y se había iniciado el procedimiento judicial por el caso Mijas.

La primera conclusión, ha apuntado Conejo, es que el portal de Transparencia de la Diputación de Málaga "no es nada transparente", al no coincidir con las facturas oficiales remitidas al grupo socialista: "no eran cinco los contratos, eran 15; no eran 4.929,5 euros los que se contrataron, eran 13.177,95 euros".

Conejo también ha criticado que las 15 facturas son de la Delegación de Servicios Sociales y Centros Asistenciales, que dirige Lourdes Burgos, también concejala del PP en el Ayuntamiento de Mijas y a la que el socialista define como "la enviada especial" del presidente de la Diputación y del PP, Elías Bendodo, "en el despacho de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental donde Nozal -presidente del PP de Mijas- y Martín intentaron comprar a un edil de Podemos".

"Burgos ha sido la que directamente ha contratado hasta en 15 ocasiones con este dirigente del PP, que es su compañero en el PP de Mijas y lo más grave es que once de esos 15 contratos se hicieron una vez ya se conocía el intento de compra del concejal de Podemos", ha reiterado en rueda de prensa.

Estos contratos menores son para el restaurante de Martín, al que acuden grupos de mayores que participan en el programa Conociendo la provincia, preguntándose Conejo si no hay más restaurantes en la localidad y subrayando el hecho de que once de los 15 contratos se hayan firmado cuando ya había dimitido y se había iniciado la investigación.

"La Diputación no dejó de contratar con un dirigente inmerso en uno de los mayores escándalos de esta provincia; es más, casi triplicó su contratación con este dirigente", ha criticado Conejo, quien ha apuntado que el caso Mijas saltó a la luz pública en marzo de este año y se contrató con el restaurante de Martín dos veces en abril, dos en mayo, seis en junio y una en septiembre pasado. "En total 10.668,90 euros una vez dimitido y con la investigación por el caso Mijas abierta".

El portavoz del PSOE se ha preguntado si este "es el precio que ha pagado Bendodo para que el dirigente del PP dimitiera", cuestionando al líder del PP de Málaga si "ha utilizado la Diputación para pagar favores al edil dimitido por el caso Mijas" y si tiene "un pacto secreto" con Santiago Martín para que éste reciba adjudicaciones de la institución.

"Estos hechos demuestran el clientelismo y el sectarismo con el que el PP gobierna la Diputación de Málaga. Es muchísimo mas grave que once de los 15 se hicieron cuando ya estaba siendo investigado por la Fiscalía y por un juzgado por un supuesto delito de cohecho", ha recalcado.

Por ello, el dirigente del PSOE ha dicho al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que tiene un caso de "enchufismo para el portal que ha puesto en marcha" en Andalucía. "Aquí tiene uno y grande", ha espetado, instándole a actuar en Mijas y en la propia Diputación.

"Si recorre Andalucía entera para denunciar casos de enchufismo de otras administraciones nos imaginamos que ahora que se ha conocido un nuevo caso de enchufismo que afecta a Bendodo, miembro de la dirección regional, va a ser implacable y seguro que Moreno depurará responsabilidades en la Diputación", ha expuesto.

También se ha dirigido Conejo a Ciudadanos, interpelándole si continuará apoyando a Bendodo como presidente de la Diputación "y a un Gobierno que hace un uso partidista y clientelar del dinero de todos los malagueños, que contrata a un dirigente investigado por la Fiscalía y por un juzgado".

Por su parte, el diputado provincial del PSOE José Antonio González, también edil en Mijas, ha afirmado que el caso es "gravísimo", y ha acusado a Lourdes Burgos de ser "la responsable directa de estos contratos a dedo a su compañero".

"Este edil -Santiago Martín- cesa en sus responsabilidades institucionales y este verano es nombrado de nuevo responsable de Turismo y Cultura en el PP de Mijas. Ni está apartado ni está desvinculado de PP, ni mucho menos", ha sostenido, añadiendo que incluso en el partido en Mijas "se jactan y defienden que una edil y diputada provincial contrate a su compañero por valor de 14.000 euros por comidas que se pueden dar en cualquier otro restaurante del municipio".

En definitiva, González ha reclamado a Bendodo que "haga hueco en su agenda de campaña a la Alcaldía de Málaga" y "ponga orden en Mijas" para "sanear su partido y también las instituciones".