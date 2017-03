El PSOE denuncia que en el centro de discapacitados siguen las cucarachas y las humedades

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, y la diputada provincial del PSOE Antonia García denunciaron ayer que continúan las cucarachas y las humedades en el centro de discapacitados Guadalmedina. "El centro sigue en una situación indigna tras el lavado de cara que ha llevado a cabo el PP", criticó Conejo. Según explicó, los empleados del centro han comunicado al grupo socialista que el viernes se encontraron que la habitación donde duermen varias usuarias estaba en unas condiciones "indignas", con hongos en las paredes, "e incluso una cucaracha".

"No se puede permitir que discapacitados duerman con paredes llenas de hongos. La situacion del centro Guadalmedina no necesita un lavado de cara, necesita una reforma integral", aseguró Conejo a través de un comunicado. El dirigente socialista señaló que las mejoras que se realicen en las instalaciones hay que hacerlas "garantizando que los actuales usuarios no tengan que estar en condiciones indignas".

"El PP ha acometido un lavado de cara con los usuarios sufriendo las consecuencias de esas actuaciones. A la vista de las fotos recibidas y de lo que nos han trasladado los trabajadores, ni se han solucionado las graves deficiencias del centro ni se ha garantizado la atención de los usuarios", lamentó Conejo. Por otra parte, insistió en que "es necesario una reforma integral, no un lavado de cara", "puesto que se trata de unas instalaciones antiguas". "Es inadmisible dejar a unos discapacitados un fin de semana durmiendo en una pared con hongos", añadió.

El grupo socialista informó de la situación del centro de discapacitados Guadalmedina dependiente de Diputación tras una visita de Conejo y García hace dos semanas. Los responsables socialistas criticaron la situación indigna de las instalaciones con "heces en el techo de la habitación de un usuario, humedades en buena parte del centro, óxido en la cocina, camas en un estado lamentable, ventanas y persianas rotas e incluso una cucaracha en el comedor". Además los socialistas exigieron hace una semana al equipo de gobierno del PP en la institución provincial que muestre la auditoría higiénico-sanitaria realizada el pasado mes de septiembre por la empresa Ecosur, contratada por la propia Diputación, en la cocina del centro " sin que hasta el momento el PP la haya enseñado". En este sentido, insistió en que "la Diputación no se puede permitir que los centros asistenciales que dependen de la institución estén en ese estado".