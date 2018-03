El PSOE vuelve a denunciar "el expolio" de las plusvalías por herencia

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga criticó ayer que los vecinos de las barriadas populares de Málaga como Miraflores, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz "son los grandes afectados por el pago de las plusvalías por herencia". Con motivo del reparto de la campaña Málaga Más Justa en la barriada de Miraflores, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, indicó que su formación busca explicar cuáles son las medidas que defiende en materia impositiva. "Queremos que esta campaña llegue a los vecinos de los once distritos, que se han visto obligados a pagar varios miles de euros por heredar una vivienda que han pagado sus padres y madres tras muchos años de esfuerzo", dijo.

A su juicio, "el mayor expolio que sufren las familias malagueñas son las plusvalías por herencia y, por tanto, exigimos al Ayuntamiento que las suprima en el caso de transmisiones de padres a hijos porque es inaceptable que se estén pagando hasta 12.000 euros en plusvalías por una casa con un valor catastral de 60.000".

Pérez denunció al PP por estar "engañando a los ciudadanos haciéndoles creer que estaban pagando en concepto de Impuesto de Sucesiones cuando verdaderamente lo que pagaban es el Impuesto de Plusvalías". En esta misma línea, reclamó que se bonifique hasta el 95% de las plusvalías por herencia "porque es de justicia que quienes heredan una vivienda no se vean obligados a tener que rehipotecarse por el ansia recaudador del Ayuntamiento". De otro lado, habló de la necesidad de lograr que las ayudas al IBI lleguen a todas las familias y no sólo al 1%. "Es fundamental que se tenga en cuenta el promedio de personas que viven en la unidad familiar y no como ocurre hasta ahora, que sólo se tiene en cuenta si la renta familiar supera los 908 euros", expuso.