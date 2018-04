El PSOE dice que la capital es "la gran olvidada" de los PGE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, criticó ayer que la capital de la Costa del Sol "es la gran olvidada de los Presupuestos Generales del Estado", un "agravio" que se extiende al resto de la provincia. Además, lamentó que el PP "no haya contado con el sector empresarial de la capital" en la elaboración de las cuentas, "dejando a un lado la sustitución del puente de la Azucarera, cuyo estado sigue frenando el desarrollo de los polígonos industriales en una zona de especial inundabilidad".

"Las inversiones del PP no vienen ni a Málaga ni a Andalucía, no apuestan por nuestro desarrollo, con poco más de 140 millones, se están riendo de Málaga, por eso vamos a presentar una moción para que se hablen de las inversiones que necesita esta ciudad y que no están en estas cuentas", criticó.

Pérez recordó que proyectos tan relevantes como la sustitución de esta infraestructura para evitar que se siga perpetuando el riesgo de inundabilidad "no recibirá ni un solo euro cuando era un compromiso estatal". "Los PGE deberían haber tenido sensibilidad con los empresarios malagueños, la no sustitución de este puente sigue impidiendo el desarrollo de los polígonos industriales", detalló.