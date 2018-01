El PSOE pide la dimisión de la diputada del PP que contrató a la empresa de su cuñado

El portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha exigido este miércoles la dimisión a la diputada del PP Marina Bravo que contrató a la empresa de su cuñado, en la que además trabaja su pareja. En rueda de prensa, Conejo ha señalado que, "además de los más de 300.000 euros facturados en la Diputación con el PP esta mañana se ha conocido que esta empresa ha facturado 23 contratos entre 2015 y 2016 por importe de 112.248,13 euros a la empresa de Turismo dependiente de la Diputación, donde curiosamente Bravo es consejera en el consejo de administración".

Así, ha indicado que, "tras el anuncio de la diputada de que va a dejar de contratar con la empresa de su cuñado", Bravo "ha empezado a rectificar y a ser consciente de la gravedad de este asunto", aunque ha apuntado que "la cuestión no es que anuncie ahora que va a dejar de contratar con la empresa de su cuñado. Es que no puede y, por tanto, nunca debió contratar con ésta". Ha señalado que "parece que Bravo comienza a seguir los mismos pasos" que el exedil de Málaga Manuel Marmolejo que "tuvo que dimitir como concejal del Ayuntamiento de Málaga por adjudicar 18 contratos a la empresa de su cuñado". Así, ha indicado que la diputada "ha empezado por reconocer la irregularidad. Es un primer paso. El siguiente es la dimisión".

"El PP obligó a Marmolejo a dimitir porque, según dijeron hace nueve años, adjudicar contratos a la empresa de un cuñado era incorrecto desde el punto de vista legal, estético y ético. Hoy Marina Bravo tiene que coger el mismo camino que siguió Marmolejo y dimitir", ha insistido. El portavoz socialista no sólo ha considerado este un "nuevo caso Marmolejo", sino "algo más grave", ya que "además de tratarse de la empresa del cuñado de la diputada provincial del PP que hace las contrataciones es la empresa en la que trabaja su pareja".

Al respecto, ha asegurado que si el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "dejó caer a Marmolejo hace nueve años, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, debe hacer lo propio con Marina Bravo ahora, si no, una vez más, habrá demostrado su complicidad y connivencia con estas prácticas clientelares". Conejo ha recomendado a Bravo que "escuche las palabras del presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, en las que decía que no se puede contratar a dedo a un familiar, ni siquiera por menos de 18.000 euros". "Que escuche a su presidente regional, que considera que contratar a un familiar en la administración es un abuso de poder", ha dicho, apuntando que Moreno "debería aplicar con urgencia sus medidas en Málaga".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha defendido a la diputada Marina Bravo, tras las críticas del PSOE por haber contratado el área que dirige con una empresa con vínculos personales, y ha descartado que tenga que dimitir "porque no hay causa para que lo haga". "No ha hecho ninguna irregularidad, no ha ido contra la ley de incompatibilidades y todos los procesos han sido correctos, legales y transparentes", ha dicho.

"La diputada tiene el apoyo del equipo de gobierno puesto que no ha hecho nada irregular, lo ha hecho todo dentro de la ley de contratos y la ley de transparencia", ha manifestado Salado en declaraciones a los periodistas, apuntando que "todos los contratos que realiza la Diputación, haga quien los haga, se hacen dentro de la legalidad, de la normalidad y de la normativa".

Salado ha recordado que esta empresa "lleva trabajando con la Diputación desde 2008 con normalidad y no solo con esta institución sino también con otros ayuntamientos y con la Junta", asegurando que es "una falsa irregularidad la que quieren denunciar desde el PSOE", al apuntar que se trata de "una relación sobrevenida a raíz de la relación con el hermano del propietario de la empresa".

"Esa dimisión no se va a producir, porque creemos que se ha producido todo con normalidad y dentro de la legalidad más absoluta", ha insistido Salado, quien ha precisado que el Área de Medio Ambiente ejecuta 7 millones de euros, hace 3.000 contratos "y esta estrategia del PSOE es como siempre la de criticar el equipo de gobierno y desviar la atención de lo importante".

Así, ha preguntado el portavoz socialista, Francisco Conejo, "si ha dimitido el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, o es que las varas de medir son distintas según si el responsable es del PP o del PSOE".

"El señor Conejo no puede venir a dar clases de ética, de transparencia y buen gobierno cuando fue una persona a la que han estado investigando por un caso muy grave como es la construcción de su piscina que, aunque se ha declarado que no es delito, se benefició de una artimaña legal para no pagar los impuestos que tenía que haber pagado e hizo una piscina ilegal", ha manifestado Salado.

Así, ha lamentado el "juego sucio del señor Conejo, que se está metiendo ya en un ámbito personal", preguntándose "por qué esta empresa tiene que dejar de trabajar porque surja una relación con una persona que trabaja allí cuando lleva trabajando desde 2008". "Tenemos la tranquilidad de que todo se ha realizado con corrección", ha manifestado.

Ha asegurado que no se trata de un caso similar al del exedil de Málaga Manuel Marmolejo, insistiendo en que esta empresa "lleva trabajando desde 2008 y ha seguido trabajando con normalidad". Además, ha considerado que la firma "debe seguir trabajando con la Diputación siempre que mantenga la profesionalidad y cumpla los requisitos normativos como cualquier otra".

"Sería una injusticia que porque haya una relación de una persona que trabaja en esa empresa, que él le ha puesto el calificativo de cuñado, un empresario dejara de trabajar con la Diputación", ha dicho Salado, quien ha considerado que "cualquier ciudadanos pueden entender que no se le ha hecho un favoritismo por estar la señora Marina Bravo aquí; no, es que ha seguido trabajando con normalidad".

Lo que sí habría que denunciar es "si se hubiese producido un trato especial, que no ha ocurrido en este caso", ha asegurado el vicepresidente provincial, quien ha lamentado que Conejo "sólo quiere buscar enturbiar la vida normal de la Diputación".

La diputada ya negó este pasado martes las críticas socialistas, al igual que desde la empresa, que insistieron en que llevan trabajando en la provincia de Málaga "20 años con una solvencia técnica probada; con una profesionalidad y la honestidad para nosotros ha sido lo más importante". También aseguraron que la relación con la Diputación "comienza en 2008, que se ha manteniendo en el tiempo, habiendo pasado incluso diferentes corporaciones".