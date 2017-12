El PSOE exige al Gobierno que deje "de empobrecer" a los pensionistas

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, exigió ayer al Gobierno central "que deje de empobrecer" a los pensionistas y aumente las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). Así, el líder socialista denunció que el próximo año las pensiones volverán a subir en torno al 0,25%, "por debajo del IPC ya que los precios subirán en torno al dos por ciento, lo que provocará un año más la devaluación de las pensiones desde que gobierna Mariano Rajoy y aumentará las dificultades de nuestros pensionistas de llegar a fin de mes". "Desde el PSOE no estamos de acuerdo con la reforma de las pensiones del PP de 2013, no estamos de acuerdo con que no se consensuara dentro del Pacto de Toledo y vamos a seguir reivindicando un acuerdo entre todos los agentes".